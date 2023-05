Coup de départ de la saison de golf en Abitibi-Témiscamingue

Alors que certains champs de pratique sont ouverts depuis quelques jours, les premières rondes ont été disputées vendredi au Club de golf Duparquet, qui a été le premier club à ouvrir son terrain dans la région.

Le terrain de golf Beattie est ouvert à La Sarre. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le Club de golf Beattie de La Sarre a suivi le bal en lançant sa saison ce samedi.

C’est sûr que de retomber dans l’action, ça fait du bien après l’hiver, affirme Hugo Rivard, directeur général du club. On voit le terrain qui est en superbe condition déjà pour le début de saison, alors on est très contents et très excités pour ce bel été qui s’en vient.

Hugo Rivard, directeur général du Club de golf Beattie de La Sarre Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Alors que la plupart des terrains de la région sont sur le point d’ouvrir à leur tour, Hugo Rivard explique que la position géographique du Club de Golf Beattie a permis de devancer le début de la saison, et ce, malgré les abondantes pluies reçues dernièrement.

On monte toujours la côte du golf pour venir ici, alors le fait qu’on soit un peu sur la colline à La Sarre, ça fait que le terrain se draine un petit peu mieux que peut-être d’autres terrains , indique-t-il.

Une nouvelle clientèle

À Rouyn-Noranda, le Club de golf municipal Dallaire a profité de la journée de samedi pour procéder à l’ouverture officielle de son champ de pratique.

Le président du club, Olivier Lacoursière, se réjouit de voir arriver une nouvelle génération de golfeurs sur les terrains.

On a une nouvelle clientèle, c’est la tranche d’âge des 25-35 ans. C’est des jeunes qui ont pris leur abonnement de saison, des gens qu’on ne voyait pas nécessairement avant dans notre club de golf. On est chanceux, on a ces personnes-là, une nouvelle clientèle qui amène ses amis. Le golf s’est modernisé et adapté aux jeunes générations, donc les gens prennent des voiturettes, il y a de la musique dans les karts, donc ça amène de la nouvelle clientèle et c’est vraiment agréable de voir ces nouveaux visages-là au club , dit-il.

Olivier Lacoursière, président du Club de golf municipal Dallaire Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La propriétaire du Club de golf Ville-Marie, Sonia Rivest, fait les mêmes constatations.

On a vu vraiment une hausse au niveau des membres, au niveau des joueurs, surtout au niveau des jeunes familles, des jeunes membres, je parle des jeunes entre 20, 30, et jusqu’à 40 ans. On avait vu une baisse dans les dernières années, mais avec la pandémie, ces jeunes-là sont revenus, on est très heureux et ça continue, les gens sont fidèles au golf et cette année, au niveau du membership, ça va très bien , affirme-t-elle.

Démocratiser le sport

Olivier Lacoursière tient à rappeler que le golf a évolué et ne s’adresse plus qu'à une clientèle bourgeoise.

Vraiment pas. C’est certain qu’il y a un code d’éthique à respecter et les règles d’usage d’un terrain de golf qu’il faut qu’on respecte, mais on veut tellement être accessible à tout le monde qu’on montre aux gens les règles du jeu et l’étiquette à suivre sur le terrain de golf , mentionne-t-il.

M. Lacoursière ajoute que le sport peut très bien se jouer en famille. Les leçons de golf pour les jeunes enfants sont d’ailleurs très populaires cette année.

Quand on a ouvert les inscriptions pour le programme des jeunes à compter de cinq ans, en l’espace de 45 minutes, on a comblé toutes les places, donc on a ouvert d’autres plages horaires. On est vraiment content de voir cet engouement-là , exprime-t-il.