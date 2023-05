De plus en plus de personnes en crise et dans le besoin dans le quartier Saint-Philippe

Consommation d'alcool et de drogue, individus en crise ou qui gisent carrément devant l'entrée des commerces… de plus en plus de ce types de cas sont rapportés par des résidents et des commerçants du quartier Saint-Philippe qui s’inquiètent de la situation.

Plusieurs commerçants du centre-ville disent comprendre que des problèmes plus complexes sont en cause comme l'itinérance, la dépendance à des substances et les troubles mentaux, mais ils ne se sentent pas assez outillés pour réagir adéquatement aux événements dont ils sont témoins.

À un moment donné à la mercerie, on a un itinérant qui est rentré, s'est couché à terre dans le magasin [...] et on a dû appeler la police pour le faire sortir , affirme la propriétaire de Vêtement L, Manon Giroux.

Il y a le côté business, ça éloigne nos clients et il y a le côté humain [qui fait qu’on] veut les aider, on ne veut pas les chasser… On est comme pris avec ça , renchérit la copropriétaire du magasin général Le Brun, Isabelle Thibeault.

La situation est bien connue des divers intervenants. La police de Trois-Rivières et l'organisme Point de rue ont d’ailleurs élaboré une formation destinée aux commerçants, dont le but est de les aider à communiquer avec les personnes marginalisées.

Manon Giroux a suivi la formation d’une heure. “Une très belle formation, très informative, mais on dirait qu’on en aurait pris plus. On a beaucoup de questionnements vis-à-vis de l'itinérance, puis on aurait aimé aller plus en profondeur, témoigne la propriétaire de Vêtement L.

Lors de la dernière séance du conseil municipal, des citoyens ont demandé à la Ville d’agir.

Le conseiller municipal de La-Vérendry, qui représente le quartier Saint-Philippe, Dany Carpentier, affirme que des comités de la Ville se penchent sur la situation. Mais selon lui, un plan de revitalisation du quartier Saint-Philippe est nécessaire, avec des objectifs et des échéanciers clairs.

Avec les informations de Jacob Côté