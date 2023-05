Premier arrêt à Saguenay pour le Salon littéraire Passager

Cette première présentation régionale a eu lieu sous la présidence d’honneur de l’auteur d’Alma Jean-Luc Doumont.

Les passionnés de littérature ont ainsi pu rencontrer près qu'une quinzaine d'auteurs.

Ce ne sont pas les éditeurs qu’on vise, ce sont les auteurs qu’on veut mettre de l’avant. Le contact direct : on ne veut pas avoir d'intermédiaires. C’est le plaisir de s’impliquer et de rencontrer les lecteurs, un moment différent parce qu’il n’y a pas beaucoup de salons dans la région , explique une des organisatrices, Lolita Leblanc.

Mme Leblanc indique que l’autoédition nécessite davantage de recherches et de travail. Les auteurs doivent ainsi trouver les bons collaborateurs pour les aider dans leur projet d’écriture. Pour sa part, elle fonctionne en édition à compte d’auteur. Elle ajoute que les deux formules sont bonnes.

Il faut que ce soit adapté à chacun de nos besoins. Ce n’est pas plus facile ou plus difficile. Quand on est autoédité, c’est plus difficile d’entrer dans des salons littéraires plus officiels. On rencontre plus de barrières. Ce ne sont pas tous les salons du livre qui sont ouverts à avoir des auteurs en autoédition , ajoute l’autre organisatrice, Mélissa Laurendeau.

Toutes deux confirment que le monde de l’écriture est une grande famille.

Moi, je ne sens pas de compétition entre nous. Quand un auteur réussit, on est contents pour lui, on va le publiciser, on va en parler, on va le partager. La solidarité part de ce domaine. J’ai rarement vu ça , témoigne Lolita Leblanc.

Après ce premier arrêt au Saguenay, le Salon littéraire Passager s’arrêtera ensuite à Sherbrooke, à Vaudreuil ainsi qu’à Trois-Rivières. Ce festival pourrait être de retour dans la région l’an prochain.

D'après les informations de Jean-François Coulombe