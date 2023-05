Matinée de nettoyage communautaire dans le Grand Sudbury

La Ville du Grand Sudbury avait organisé samedi son activité de nettoyage unique en invitant les groupes citoyens de la région à montrer leur esprit communautaire en aidant à ramasser les détritus sur les terrains publics.

La Ville a fourni l’équipement nécessaire pour faire la cueillette de déchets en toute sécurité, y compris les gants, les sacs, les vestes de visibilité ainsi que les contenants scellés pour les biodéchets. Elle s'est aussi chargée de la collecte des ordures ramassées.

Dans la haute ville, un quartier central du Grand Sudbury, plus d’une soixantaine de bénévoles ont répondu à l’appel de Cortney St. Jean, organisatrice de cette activité et porte-parole du regroupement d’amélioration communautaire du quartier.

Cortney St. Jean organise le nettoyage annuel de la haute ville du Grand Sudbury depuis six ans. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Tout le monde ici est toujours aussi motivé. Je n’ai aucun souci à trouver des bénévoles chaque année, j'ai une très bonne équipe , explique-t-elle.

Environ 40 bénévoles ont participé à cette corvée en matinée samedi, alors qu’une vingtaine vont plutôt y participer dimanche.

Mme St. Jean, qui organise cette activité depuis six ans, affirme que cette initiative crée en quelque sorte un effet d’entraînement pour l’embellissement du quartier.

Si on fait l'effort pour nettoyer et garder tous nos chemins et les trottoirs propres, les personnes qui passent sont moins enclines à jeter leur verre de café. Si c'est déjà tout propre, ça reste propre , dit-elle.

Plusieurs familles avec des enfants, des couples de retraités ainsi que de simples citoyens ont participé en matinée. Ils ont pu profiter de la première belle journée du mois de mai.

Mme St. Jean estime qu'ils ont rempli environ 50 sacs pendant les deux heures de la collecte.

Une première pour une organisation du Nouveau Sudbury

Plus au nord, dans le quartier en plein développement du Nouveau Sudbury, un autre petit groupe de bénévoles s’est activé en matinée pour faire sa part lui aussi.

Julie Labrie, qui a participé à l’organisation de la corvée dans ce secteur de la ville, est aussi impliquée dans la réorganisation de son regroupement d’amélioration communautaire, qui a recommencé à s’activer au cours de la dernière année.

Julie Labrie a organisé la corvée dans le Nouveau Sudbury. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

C’était donc sa première expérience d’organisation d’une telle corvée et elle se dit satisfaite de la réponse de sa communauté.

C’était notre première année d’organisation, mais nous avons pu amener des gens à trois sites pour faire du nettoyage , explique-t-elle.

Mme Labrie dit qu’elle est satisfaite de voir que son quartier peut se mobiliser pour remédier à la saleté du printemps au moment où les balayeuses de rues du Grand Sudbury n’ont pas encore fait leur travail partout en ville.