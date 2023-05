Le couronnement de Charles III fait ressurgir les passions

En Ontario, la province soulignait le sacre du roi lors d’une cérémonie à Queen's Park en présence de la lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell, du premier ministre Doug Ford ainsi que de chefs autochtones.

La lieutenante-gouverneure a déclaré que la couronne britannique est le reflet des valeurs qui unissent les Ontariens. Des valeurs de service, du sens du devoir et de la détermination, de compassion et de respect pour notre diversité et les droits de la personne.

« La Couronne a apporté de la stabilité dans les temps troublés que nous avons vécus. » — Une citation de Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario

Le premier ministre Doug Ford et la lieutenante-gouverneure de l'Ontario Elizabeth Dowdeswell durant la cérémonie en l'honneur du roi Charles III à Queen's Park. Photo : Radio-Canada

De son côté, le premier ministre Ford a souligné que le roi Charles III a un grand amour pour le Canada. Il nous a visités 18 fois dans les 50 dernières années, dont plusieurs voyages mémorables en Ontario.

Pour le premier ministre, ce couronnement est une importante part de notre histoire, de nos valeurs, de notre identité et de nos systèmes gouvernementaux.

Outre les représentants officiels, plusieurs personnes se sont rassemblées sur la pelouse de l’Assemblée législative où une foire était organisée en l'honneur du nouveau roi couronné.

Parmi eux, la Torontoise Ambreen Ilyes s’est levée tôt samedi matin pour participer aux festivités avec sa famille. On est très excité d'assister à la cérémonie , lance-t-elle en expliquant que c'est un évènement qui n'arrive qu’une seule fois dans une vie .

De son côté, Joseph-Phillippe Arseneault, sergent à la Royal Canadian Legion, dit avoir assisté à l'événement pour voir le roi Charles prendre le relais . L’officier, dont le père et le beau-père ont aussi servi dans l’armée, estime que cette journée-là est un grand changement dans l’histoire .

Une foire était organisée sur la pelouse de l'Assemblée législative samedi en l'honneur du roi Charles III. Photo : Radio-Canada

Des critiques contre la Couronne

Cependant, cet enthousiasme autour du couronnement du roi ne fait pas l'unanimité, en particulier dans les anciennes colonies britanniques comme la Jamaïque qui a récemment affiché sa volonté de se détacher de la Couronne.

Je ne pense pas que [le couronnement] sera aussi bien accueilli dans des endroits comme les Caraïbes, car il y a un sentiment de déconnexion. Et surtout, l'héritage du colonialisme se fait encore vraiment sentir en Jamaïque et dans ces autres pays , explique Justin Vovk, historien de la royauté à l'Université McMaster de Hamilton en Ontario.

Justin Vovk pense que le couronnement de Charles III n’est pas considéré comme un événement positif dans cette partie du monde, car selon lui ces pays des Caraïbes voient ce couronnement comme une célébration de l'impérialisme .

« Tout le monde n'aura pas des sentiments chaleureux et flous au sujet du couronnement. » — Une citation de Justin Vovk, historien de la royauté à l'Université McMaster

C’est un point de vue que partage Yvonne Grant, originaire de Jamaïque et propriétaire de l’épicerie Carribean Corner, dans le quartier de Kensington Market à Toronto.

Yvonne Grant, qui ne porte pas la famille royale dans son cœur, n'a pas regardé le couronnement du roi Charles. Photo : Radio-Canada

Les Anglais pensent qu’ils n’ont pas eu d’esclaves parce qu’ils n’en avaient pas sur leur île, mais dans les Caraïbes, comme la Jamaïque, c’était là qu'on faisait des esclaves , s'indigne-t-elle avant d'ajouter : Avec le temps, ils commencent à être un peu plus au courant de leurs comportements.

Yvonne Grant, qui est vent debout contre la famille royale britannique, ne souhaite même pas regarder le couronnement du roi. Je ne les aime pas en raison de la façon dont ils ont traité Diana , dit-elle en ajoutant qu'elle n’aime pas non plus le comportement de la Reine consort.

La Torontoise d’adoption espère que son pays d'origine se détache de la couronne britannique et que l'Angleterre restitue beaucoup de choses aux Caraïbes, comme des artefacts .

De son côté, Gary Williams, également originaire de Jamaïque et propriétaire du restaurant Jerk Spot dans le quartier de Kensington Market, est beaucoup plus nuancé.

L’homme, qui a dû prêter serment à la reine Elizabeth II pour devenir Canadien en 2022, a écouté la cérémonie du couronnement pendant qu’il travaillait. Le roi Charles est quelqu’un que j’ai toujours suivi et je me demandais quand est-ce qu’il deviendrait roi , explique-t-il.

Gary Williams se souvient de son pays lorsqu’il est devenu indépendant en 1962. C'était tumultueux. Ce n’est pas quelque chose qui s’est déroulé en douceur , relate-t-il.

Il ajoute que les îles Caïman, qui faisaient partie de la Jamaïque, n’ont pas pris leur indépendance et que leur situation est meilleure aujourd’hui. Je pense qu’elles se débrouillent mieux. Le pays est beaucoup plus stable. L’économie est bonne, il y a moins de violence.

Même si la Jamaïque est indépendante depuis 1962, Gary Williams estime que son pays d'origine doit rester attaché au Commonwealth. Photo : Radio-Canada

« C’est bien d’être indépendant, mais je pense que le Commonwealth est nécessaire. » — Une citation de Gary Williams, originaire de Jamaïque

M. Williams, qui reconnaît que le problème de la colonisation remonte à très loin , estime qu’il n’y a pas juste une personne ou un pays à blâmer .

Selon lui, la Jamaïque, qui est indépendante depuis 61 ans, doit rester attachée au Commonwealth, sans quoi la situation serait pire, et il y aurait moins de sécurité , croit-il.

Charles III est devenu roi du Royaume-Uni et de 14 pays du Commonwealth en septembre dernier à la mort de sa mère, Élisabeth II.

Son sacre, unique en Europe, en est la confirmation religieuse, et le Royaume-Uni n'en avait plus vu depuis 1953.

Avec les informations d’Andréane Williams et Rozenn Nicolle