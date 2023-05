Le concert de Lizzo à Montréal reporté au 11 juin prochain

Le producteur culturel evenko en a fait l’annonce sur son site web, invitant les détenteurs de billets à les conserver, car ils seront valides pour la nouvelle date du concert.

Lizzo devait initialement monter sur les planches du Centre Bell le 4 mai dernier dans le cadre de sa tournée Special, mais moins de deux heures avant le spectacle, alors que bon nombre d’admirateurs étaient déjà en route, evenko a annoncé son report à une date ultérieure.

Sur ordre du médecin, Lizzo sera dans l’impossibilité de présenter son spectacle ce soir. Une nouvelle date de spectacle sera annoncée sous peu , avait fait savoir le promoteur montréalais aux alentours de 19 h.

Un peu plus tôt, la chanteuse avait publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle elle expliquait ne pas pouvoir se produire ce soir-là en raison de son état de santé. Mon corps est faible, j’ai des frissons et j'ai mal à la tête , avait-elle expliqué la voix éteinte, le visage masqué et la tête enfouie dans des couvertures.

« Normalement, si c’est juste un rhume, je me lave et je mange. Je prends des médicaments et mon état s’améliore. Mais mon état empire. Je pense que c’est la grippe, et je dois prendre la triste décision d’annuler [le spectacle] ce soir. » — Une citation de Lizzo, dans une vidéo sur Instagram

Elle a offert ses excuses, en promettant de trouver une nouvelle date pour son concert. C’est la deuxième fois dans ma carrière que je suis forcée d’annuler un spectacle pour des raisons de santé.

Sur la plateforme Facebook Marketplace, on retrouvait déjà, en milieu de journée samedi, plusieurs billets en vente pour une somme variant entre 120 $ et 215 $. De nombreuses places étaient également disponibles sur le site d'evenko.