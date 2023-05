L’agriculture verticale, une voie d’avenir pour les fraises de la Colombie-Britannique?

Entre le dôme de chaleur, la sécheresse et les inondations, Amir Maan a multiplié les pertes, ces dernières années. Nous cultivons des fraises sur 25 à 30 acres de terres à l’extérieur, mais on n’en récolte que 10 acres à cause des pertes , explique-t-il.

C’est ce qui a incité sa famille à se tourner vers l’agriculture verticale. L’an dernier, l’entreprise Maan Farms a ainsi investi dans une serre verticale dans laquelle elle a transféré l’équivalent de 10 acres de plants de fraises.

On n’a pas de contrôle sur la météo, donc pour un fermier, le contrôle qu’offre une serre est la façon la plus sûre d’assurer la culture pour la communauté , note le cultivateur.

En répartissant les plants sur des tablettes superposées, l’agriculture verticale permet de cultiver le même nombre de plants que dans un champ, mais sur une superficie restreinte. La serre permet également de mieux contrôler la luminosité, l’humidité et la température.

D’autres entreprises de la province se sont déjà lancées dans ce type d’agriculture pour produire principalement des micropousses, des fines herbes et des plantes potagères.

Les fraises représentent toutefois un défi particulier, selon la directrice de l’Institut d’agriculture de l’Université de la vallée du Fraser, Lenore Newman. La culture verticale des fraises est vraiment la prochaine grande évolution, qui sera probablement suivie par [la culture] d’autres baies, parce qu’elles ont une valeur élevée et qu’il y a de la demande , explique-t-elle.

Le plus gros obstacle est toutefois le coût, note Amir Maan. L’investissement de base est élevé, mais payant s’il permet de continuer à cultiver localement, croit-il.

Ce n’est pas qu’une question économique. C’est aussi l’idée de cultiver des fraises dans la vallée du Fraser. Il y voit également un moyen de sauver la planète en évitant les émissions de gaz à effet de serre liées à l’importation de fruits.

Il espère maintenant que d’autres cultivateurs se lanceront dans l’aventure de l’agriculture verticale.

