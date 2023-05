La police militaire en entraînement dans la région

Un convoi composé de sept véhicules du 43e Peloton de police militaire a sillonné les routes de Saguenay et de Saint-Ambroise samedi. Des notions de convoi et d’escorte VIP figuraient au menu de cet entraînement militaire.

Il s'agissait du premier exercice du genre dans la région.

C'est vraiment une pratique, un entraînement militaire. Annuellement, on va le refaire encore et encore. C'est dans la façon de se déplacer et la sécurité. Parfois, on va être amené à escorter des convois ou d'autres unités, donc c'est important d'être capable de le faire en pratique et pas juste en théorie , explique la recruteuse pour la 4e Compagnie de police militaire, la sergente Jennifer Bilodeau.

La sergente Jennifer Bilodeau est recruteuse pour la 4e Compagnie de police militaire. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Des militaires de Québec ont ainsi pu se familiariser avec les routes du secteur.

On a l'habitude de s'entraîner dans les grands centres, dont Montréal ou Québec. On voulait profiter, aujourd'hui, d'être à Saguenay pour que nos équipes de Québec puissent venir s'entraîner dans une région où ils ne sont pas habitués de voyager. Ils ne sont pas habitués de prendre la route dans les différentes villes et villages , précise le commandant du 4e Peloton de police militaire, le capitaine Carl St-Pierre.

Cet entraînement se voulait également une bonne occasion pour faire découvrir le métier de policier militaire. Le convoi routier a effectué des arrêts planifiés dans les diverses municipalités visitées. Quelques curieux ont pu grimper à bord des véhicules de la police militaire.

On a beaucoup d'intérêt parce que c'est ma fille qui est en charge, la sergente Jennifer Bilodeau. On a beaucoup d'intérêt pour son travail de police militaire ainsi que pour les gros véhicules. Son père est camionneur, alors la grosse machinerie, ça l'intéresse beaucoup , a confié Lise Côté.

Un autre citoyen a dit apprécier ce type de véhicules, ce qui l’a forcé à s’arrêter devant le convoi. Je voulais voir. J'aime beaucoup les camions militaires, surtout ces camions-là. C'est la première fois que j'en vois. C’est vraiment bien , a ajouté un autre.

Quelques curieux ont pu découvrir les véhicules militaires qui participaient au convoi. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Le convoi a terminé son trajet en fin de journée au Cégep de Jonquière avant de reprendre la route vers la base militaire de Bagotville. L'organisation espère reproduire l'expérience à Saguenay.

D’après les informations de Gabrielle Morissette