Projet de garderie à Louiseville : le CPE Gribouillis réplique à un agriculteur inquiet

Selon la directrice générale du CPE Gribouillis, un partenariat a été conclu avec l’entreprise Canadel qui compte financer la cour extérieure de la future garderie en échange de places réservées aux enfants de ses employés. La garderie pourra accueillir 20 poupons et 40 enfants de 18 mois et plus.

L’agriculteur Pierre-Olivier Frigon souhaite que les citoyens puissent s’exprimer sur la vente de ce terrain par la Ville à un service de garde.

Selon la Ville, il faudrait que 36 ou 37 personnes signent l’un des deux registres en lien avec les changements nécessaires pour que la garderie s’implante sur ce terrain pour qu’un référendum ait lieu. Les élus pourraient aussi décider d’abandonner le projet. Le maire Yvon Deshaies est actuellement en faveur du projet.

« On espère que là on va avoir le go pour préparer le projet. Les plans sont en train de se faire chez l'architecte. » — Une citation de Claire Beaubien, directrice générale des Services de garde Gribouillis

À écouter : Claire Beaubien en entrevue à l'émission Toujours le matin

Pierre-Olivier Frigon, qui a un intérêt à cultiver cette parcelle de terre, craint que le bruit et la poussière nuisent aux enfants. Pour ce qui est du bruit des tracteurs, [...] actuellement, on a un CPE sur le boulevard Saint-Laurent, puis y a des tracteurs qui passent et ça ne dérange pas le quotidien des enfants. , a déclaré Mme Beaubien. Elle ajoute que l’usine Maski prend des mesures pour limiter le bruit et la poussière, notamment car il y a aussi une résidence pour personnes âgées à proximité.

L’agriculteur se préoccupe également de l’entretien du fossé qui se trouve à la jonction des deux terrains. Il craint qu’il y ait litige à ce sujet. La directrice générale se veut rassurante par rapport à cette infrastructure mitoyenne. Ça va être chacun de notre côté qu'on va nettoyer notre fossé , dit-elle.

Le nombre de places qui sera réservé aux employés de Canadel n’est pas encore déterminé. La date de la tenue des registres sera éventuellement décidée par le conseil municipal, selon la Ville.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin et avec les informations de Marilyn Marceau