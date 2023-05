La Saskatchewan va appliquer un système mixte de rémunération pour les médecins de famille

Selon le nouveau modèle, un paiement de base pour des services standard est prévu pour chaque patient inscrit sur la liste, et le montant est ajusté en fonction de l’âge, du sexe et de la complexité de chaque patient.

Par ailleurs, des paiements supplémentaires à l’acte sont proposés pour les services additionnels fournis en dehors du panier de services standard.

La capitation mixte en un coup d'œil

Il s'agit d'une méthode de rétribution des soins de santé fondée non pas sur le nombre d’actes et leur nature, mais sur le nombre de personnes couvertes par le régime et la lourdeur des patients inscrits. Un certain pourcentage de la rétribution est constitué d’un forfait d’inscription et le reste d’un pourcentage des paiements à l’acte.

Source : Le Médecin du Québec.org