Les libéraux rejettent la demande d’un plan de retour à l’équilibre budgétaire

La résolution, qui était proposée par l'aile québécoise, a été défaite lors d'un vote à main levée où 76 délégués se sont prononcés en faveur et 97 contre pendant leur congrès national, à Ottawa.

La veille, le premier ministre et chef libéral Justin Trudeau avait refusé de s'engager à adopter un tel plan, bien qu'il juge essentielle la responsabilité fiscale . M. Trudeau avait insisté sur le fait que le Canada a le plus bas déficit au G7, le plus bas ratio de la dette publique par rapport au PIB du G7, et qu'il est un des trois plus grands pays du monde avec une cote de crédit AAA.

C'est un virage à gauche que les militants libéraux fédéraux entendent faire prendre à leur parti. Réunis à Ottawa pour la troisième et dernière journée de leur congrès national, ils ont rejeté la proposition d’avoir un plan chiffré de retour à l’équilibre budgétaire. Ils lui ont préféré des politiques plus sociales, qui, selon des élus, ne devraient pas faire fuire les électeurs plus centristes. Reportage de Louis Blouin

Le militant montréalais qui a présenté cette résolution réclamait que le plan de retour à l'équilibre budgétaire fasse partie de la prochaine plateforme électorale.

Le préambule de la motion note que la dette fédérale est passée de 30 % du PIB en 2015-2016 – moment de l'arrivée au pouvoir des libéraux – à près de 50 % en 2021-2022, ce qui inquiète plusieurs Canadiens , bien qu'elle demeure proportionnellement raisonnable comparativement à celle des autres grands pays du monde.

Elle mentionne également que les Canadiens accorderont sans doute une importance significative à la présence d'un programme de réduction de la dette et de retour à l'équilibre budgétaire lorsqu'ils choisiront un parti pour gouverner le pays lors des prochaines élections.

Il n'y a pas eu de débat sur cette résolution, tout comme sur la vaste majorité de celles qui ont été soumises aux délégués. D'ailleurs, ils ont été près de 200 seulement à prendre part à cette importante assemblée plénière que les organisateurs avaient mise à l'horaire tôt samedi matin.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a rapidement répliqué en disant que cette décision démontre que le premier ministre Justin Trudeau est déconnecté , tout comme les élites libérales qui se réunissaient en congrès.

« [Les libéraux] méprisent les gens ordinaires qui ne peuvent pas manger, se chauffer ou se loger après que Trudeau a brisé notre économie. » — Une citation de Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, sur Twitter

Le lieutenant de M. Poilievre pour le Québec, Pierre-Paul Hus, a pour sa part dit estimer que leur prise de position est représentative des libéraux. Participation famélique et vote CONTRE un retour à l'équilibre budgétaire. Ça, c'est dangereux pour l'avenir du Canada , a-t-il commenté.

Question de sémantique?

Après le vote, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, qui dirigeait cette séance, a dit croire que la résolution a été défaite en raison de la façon dont elle a été écrite .

Elle a affirmé entendre sur le terrain que tout le monde veut un gouvernement responsable fiscalement tout en lui laissant une marge de manœuvre .

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a pour sa part insisté pour dire que la rigueur budgétaire, ça fait partie de l' ADN du Parti libéral .

« En même temps, je pense qu'il faut se donner un peu de flexibilité, parce qu'il faut savoir qu'on sort par exemple de la crise de la COVID. Quand on gouverne, vous savez, des fois, on ne peut pas anticiper tout ce qui peut arriver, mais souvent, il faut faire aussi une distinction entre dépenses et investissements. » — Une citation de François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Il a cité au passage l'exemple de la nouvelle usine de batteries de Volkswagen qui sera construite en Ontario, pour laquelle Ottawa a allongé jusqu'à 13 milliards de dollars de subventions à la production mais qui va payer des dividendes sur des générations .

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, dont la résolution a été présentée par un délégué de sa propre circonscription de Laurier–Sainte-Marie, a refusé de dire aux journalistes s'il était en faveur ou non de cette résolution.

Honnêtement, c'est une bonne question, a-t-il répondu. Je suis tout à fait d'accord avec l'approche que nous avons prise dans le dernier budget. Il y a une course mondiale pour l'économie du 21e siècle, pour attirer ici les talents, les investissements, les entreprises pour bâtir l'économie du Canada pas pour les cinq prochaines années ou les dix prochaines années mais pour les 30 ou 50 prochaines années.

Rencontré dans la salle de la séance plénière, le militant Chant Minassian, de Brampton, en Ontario, a dit avoir voté en faveur de cette résolution pour forcer le parti à prendre le chemin de l'équilibre, mais il n'est néanmoins pas déçu du résultat puisque la responsabilité fiscale reste un objectif.

Le Parti libéral est fondamentalement un parti de centre et, selon la situation, il bouge à gauche ou à droite, a-t-il déclaré. Les autres partis, les conservateurs et le NPD sont fixes. Ils ne sont pas polyvalents comme nous. Ils restent à droite ou à gauche.

Un autre militant, George Tabisz, de Winnipeg, s'opposait à cette résolution. C'est important, mais ce n'est pas une priorité pour moi en ce moment, a dit M. Tabisz. Il y a d'autres problèmes plus importants et plus sérieux, comme la santé et la défense.

Autres résolutions

Les délégués ont adopté un total de 24 résolutions qui sont ainsi devenues des politiques officielles du parti pour les huit prochaines années.

Parmi celles-ci, forcer les employeurs de compétence fédérale à offrir quatre semaines de congé payé dès l'embauche et établir un revenu de base garanti.

Ils veulent également augmenter le supplément de revenu garanti au-dessus du seuil de pauvreté, planifier la construction d'une ligne de train à haute vitesse électrique, abaisser à 17 ans l'âge requis pour voter aux élections fédérales et mettre sur pied une assemblée citoyenne sur la réforme électorale.