Des Canadiens se lèvent à l’aube pour regarder le couronnement de Charles à la télé

Malgré une certaine indifférence affichée au pays, des Canadiens se sont levés dès l'aube pour regarder à la télévision le couronnement de Charles III. C'était là l'occasion de se coiffer de son plus beau chapeau et de déguster un high tea en commentant la cérémonie.

À Montréal, le pub Burgundy Lion, une institution locale pour les expatriés anglais, a exceptionnellement accueilli sa clientèle très tôt samedi. Au menu : pyramide de scones, quiches selon la recette royale et retransmission en direct à la télévision.

Je suis arrivée vers 5 h du matin, il y avait déjà une dizaine de personnes, et à 6 h, le pub était presque plein , raconte la consule générale du Royaume-Uni à Montréal, Chloe Adams.

Le pub Burgundy Lion, à Montréal, a concocté un menu typiquement britannique pour accueillir sa clientèle le jour du couronnement. Photo : Radio-Canada

Les participants rencontrés par Radio-Canada ont exprimé la même fierté d'assister ensemble à un événement historique. J'étais là à 6 h, au tout début de la cérémonie , a témoigné Guylaine Houle, une voilette épinglée sur un chignon.

La spectatrice est venue avec des amis, une joyeuse tablée qui a su être silencieuse pendant les moments-clés .

Pour Paul Desbaillets, copropriétaire du pub Burgundy Lion, cet engouement pour la cérémonie royale relève du pain bénit.

Son entreprise ne manque pas une occasion royale d'attirer la clientèle. On a fait deux mariages, des funérailles , énumère-t-il, en plus d'organiser des activités spéciales pour les Jeux olympiques et autres coupes du monde de soccer.

Peu importe qu’on soit pour ou contre [la monarchie], c’est communautaire, juste relax , résume-t-il en bon vendeur.

Le couronnement du roi Charles III s'est déroulée à l'abbaye de Westminster, à Londres. Photo : Reuters

Communion sous la couronne

À Halifax, quelque 60 personnes se sont rendues peu après 6 h à la résidence du lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse pendant que le nouveau souverain se dirigeait vers l'abbaye de Westminster.

Des tables avaient été installées dans les endroits réservés aux visiteurs à qui l'on a servi du thé, du café, des muffins et des gâteaux secs. Chacun d'entre eux a été accueilli personnellement par le lieutenant-gouverneur Arthur LeBlanc et son épouse, Patsy. Celle-ci était vêtue d'une robe rouge scintillant pour l'occasion.

Noëlle Lavoie, âgée de 20 ans, et sa mère Cheryl étaient présentes après avoir gagné une loterie pour participer à la fête.

À la résidence officielle du lieutenant-gouverneur à Halifax, des dizaines de participants ont été invitées à assister au couronnement royal. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Mon arrière-grand-mère était britannique. Elle était une grande admiratrice de la monarchie. Elle aurait été emballée de savoir que je suis ici aujourd'hui , a lancé Cheryl Lavoie, les yeux rivés sur la cérémonie.

« Je m'imagine remonter 1000 ans dans le cours du temps. » — Une citation de Cheryl Lavoie, spectatrice du couronnement télévisé

À l'autre bout du pays, on n'a même pas attendu le lever du soleil, décalage horaire oblige.

Une trentaine de monarchistes se sont rassemblés au vieil Union Club de Victoria. Ils ont siroté du thé dans une salle décorée de drapeaux canadiens et britanniques.

Parmi eux, Donna Otto a raconté vouloir regarder ce moment historique. Elle considère que Charles III, malgré son âge, est un roi qui embrasse les idées modernes, notamment l'écologie et le patrimoine.

On ne lui a pas toujours accordé le mérite des choses qu'il a réalisées , juge Mme Otto.

Indifférence

Des cérémonies sont prévues dans l'ensemble du pays. Plusieurs immeubles gouvernementaux ou même des infrastructures, comme le pont Samuel-De Champlain à Montréal, seront illuminés de vert pendant tout le week-end.

Cette effervescence est toutefois loin d'être partagée par une majorité de Canadiens.

Selon un récent sondage réalisé par l'institut Angus Reid auprès de plus de 2000 Canadiens, 41 % des répondants ont dit se moquer complètement du couronnement et 29 % ont affirmé qu'ils liraient un peu sur ce sujet. Un répondant sur cinq comptait en regarder au moins une partie et moins d'un répondant sur dix se disait emballé.

À Ottawa, une cérémonie s'est déroulée en l'absence des chefs des partis politiques fédéraux. Le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon étaient tous deux à Londres.

Avec des informations de Carla Oliveira