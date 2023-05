Le Tournoi Orange est en feu à Sept-Îles

Une foule d’équipes joue au volleyball cette fin de semaine dans le cadre du Tournoi Orange, à Sept-Îles. Après des années d’inactivité, l’une des plus importantes compétitions au pays bat des records dans une ambiance mêlant l'humour et la fébrilité.

On ne peut plus tenir pour acquis ce qu’on faisait avant , souligne Jeannot Vich, le président du comité organisateur du Tournoi Orange.

Le dernier tournoi s'est déroulé en mai 2019. Alors oui, on était fébrile , admet-il.

Jeannot Vich, président du comité organisateur du Tournoi Orange Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Avec plus de 430 équipes inscrites, quelque 800 matchs à jouer entre des milliers de participants, c’est une organisation imposante qui a dû être orchestrée dès septembre. Neuf mois plus tard, le tournoi fait son grand retour.

Malgré l'inactivité des dernières années, tout semble rouler comme à l’habitude, rapporte le responsable de la compilation des parties du Tournoi Orange, Éric Sénéchal. Année après année, c’est étonnant à quel point ça se passe bien , remarque-t-il.

La bonne humeur et l’humour rencontrés sur le terrain témoignent de l'engouement autour de l'événement.

On est des vieilles mères qui recommencent à jouer ensemble, on est excitées, on a du plaisir , lance Laurence Bettez, joueuse de l’équipe Les mères hangover. Comme leur nom le laisse entrevoir, le tournoi est l’occasion d’avoir du plaisir.

David Cardinal en est pour sa part à sa quatrième participation au tournoi avec l'équipe des Vieux blessés. Il faut être soit vieux, soit blessé pour jouer avec nous , blague-t-il.

Pour leur part, Marie-Ève Bergeron et les Spring Babes promettent à leurs adversaires qu’elles seront girly sur le terrain . Comme plusieurs, elles ont fait de longs voyages pour se joindre au tournoi, soit une dizaine d’heures de route.

Selon le président du comité organisateur, Jeannot Vich, environ 1500 personnes viennent de l’extérieur de la région à l’occasion du Tournoi Orange.

Le succès de la compétition, après quatre ans d'arrêt en raison de la pandémie, rassure ses organisateurs qui se tournent désormais vers l’avenir. On va commencer à penser à des améliorations dans les prochaines années , promet Jeannot Vich.

D’après les informations de Charles-Étienne Drouin