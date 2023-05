Le chef conservateur Pierre Poilievre courtise Terre-Neuve pour la 4e fois en 12 mois

Des centaines de partisans se sont rassemblés avec enthousiasme au Corner Brook Civic Centre vendredi pour voir le chef conservateur Pierre Poilievre, qui a effectué sa quatrième visite à Terre-Neuve en 12 mois dans le but d’obtenir des appuis pour devenir le prochain premier ministre du Canada.

Prenant la parole au milieu de la salle, entouré de partisans, M. Poilievre a parlé de questions comme la production pétrolière et gazière, la loi fédérale sur les armes à feu et l’inflation.

Il a dit que l’inflation partout au pays est le résultat de la cupidité du gouvernement et a promis qu’un gouvernement conservateur plafonnera les dépenses en forçant Ottawa à trouver un dollar d’économies pour chaque dollar dépensé.

Notre pouvoir d’achat diminue tandis que les super-riches, les banquiers et les initiés s’en tirent mieux. C’est un transfert de richesse des démunis vers les nantis , a déclaré M. Poilievre à ses partisans.

Ça fait assez longtemps que vous prenez vos sous. Il est temps que le gouvernement commence à prendre ses sous lui aussi , a-t-il indiqué.

Pierre Poilievre était accompagné du seul député conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador, Clifford Small, qui représente Coast of Bays-Central-Notre Dame, et de deux anciens premiers ministres progressistes-conservateurs de la province, Tom Rideout et Tom Marshall.

Le député fédéral Clifford Small et Pierre Poilievre vendredi soir à Corner Brook. Photo : CBC / Alex Kennedy

Il s’en est aussi pris à la députée libérale locale Gudie Hutchings, affirmant que ses électeurs de la circonscription de Long Range Mountains le voient probablement plus souvent qu’elle.

Le chef conservateur a fait remarquer que Mme Hutchings faisait partie des députés libéraux qui ont voté contre l’exemption du mazout domestique de la taxe fédérale sur le carbone, qui sera imposée aux résidents de la province à compter du 1er juillet.

Il a ensuite demandé aux gens dans la foule s’ils avaient déjà parlé à leur députée. Un homme a dit qu’elle ne répondait pas. Elle n’a pas décroché le téléphone. Non, elle était trop occupée à répondre aux appels de Justin Trudeau , a-t-il répondu en riant.

Pierre Poilievre a répété sa promesse d’exempter le mazout de la taxe sur le carbone, recevant les applaudissements les plus bruyants de la soirée et suscitant un chant de la foule, qui a scandé : Axe the tax (« Éliminez la taxe »).

Des partisans se sont rassemblés pour écouter le chef conservateur Pierre Poilievre vendredi à Corner Brook. Photo : CBC / Alex Kennedy

Il a également déclaré que son gouvernement serait déterminé à permettre à Terre-Neuve-et-Labrador de doubler sa production de pétrole d’ici 2030 tout en approuvant les projets de gaz naturel dans l’Ouest canadien.

Doubler la production pétrolière d'ici 2030 à Terre-Neuve-et-Labrador figure déjà dans les projets du gouvernement de la province, qui est libéral.

Vendredi, Pierre Poilievre a dit que l’augmentation de la production et l’utilisation du pétrole de Terre-Neuve-et-Labrador créeraient une indépendance par rapport au pétrole de dictateurs — il a mentionné la Russie et le Qatar — dans les cinq ans qui suivraient son élection.

L’équipe de Pierre Poilievre a décliné une demande d’entrevue de CBC News.