Québec met un frein à l’activité minière dans la MRC de Maskinongé

« Il n’y a plus de claims miniers qui sont donnés sur le territoire de la MRC de Maskinongé. » — Une citation de Simon Allaire, député de Maskinongé

Le député ajoute que le travail doit se poursuivre pour rendre ce moratoire plus permanent. Dans une autre étape, [les élus] vont pouvoir continuer à travailler avec le ministère des Ressources naturelles [...] pour être capables de s'assurer que le territoire de Maskinongé et les zones où on ne veut pas qu’il y ait de développement minier soient inclus dans le schéma d'aménagement , explique-t-il.

Consultation publique le 17 mai

Le député Simon Allaire incite les citoyens à s’inscrire à la consultation publique de son gouvernement sur l’exploration minière en Mauricie qui aura lieu de façon virtuelle le 17 mai.

C'est comme ça, là qu'on qu'on va réussir là à développer peut-être un changement à la nouvelle mouture de la loi qui va davantage le protéger des citoyens dans un contexte comme celui-là , plaide le représentant de la Coalition avenir Québec (CAQ).

« S'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas de projet minier sur le territoire. » — Une citation de Simon Allaire, député de Maskinongé

Les consultations sur l'encadrement minier sont organisées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts sous le thème du développement harmonieux de l'activité minière et vise une meilleure conciliation des usages du territoire et l'acceptabilité sociale en ce qui a trait à l'activité minière au Québec , peut-on lire dans un communiqué du gouvernement annonçant la tenue de ces rencontres.

Le porte-parole de Québec solidaire sera par ailleurs de passage dans la MRC de Maskinongé lundi en compagnie de la responsable en matière d’Environnement et de Ressources naturelles, Alejandra Zaga Mendez.

Ils se rendront principalement à Saint-Élie-de-Caxton et effectueront une tournée de quelques lieux visés par des claims miniers, comme Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Boniface et le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides.

