Monnaie, drapeau, timbre :  dévoilement officiel de nouveaux objets royaux à Ottawa

Un nouveau timbre à l'effigie du roi Charles III dans un style « studio Harcourt », des pièces et drapeau avec des symboles royaux redessinés : samedi matin, à Ottawa, dans la foulée du couronnement de Charles III, de nouveaux objets commémoratifs de cet événement historique ont été dévoilée lors d'une cérémonie officielle.

À l'image des symboles redessinés, les discours politiques ont souligné le début d'un nouveau chapitre de l'histoire canadienne , tout en saluant la stabilité et l'assurance que représente la couronne.

Le couronnement du roi Charles III a aussi été souligné à Ottawa. C'est aussi l'occasion de dévoiler un nouveau timbre et une série de nouvelles pièces à son effigie. Une cérémonie plus sobre que de l'autre côté de l'Atlantique. Reportage de Daniel Thibeault

Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, également président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, a rappelé que la royauté faisait partie de notre identité nationale, de notre fierté , et qu'elle était en évolution constante.

Pour représenter ces changements, la Monnaie royale canadienne a produit une série de pièces de collection en or et en argent purs à l'effigie du roi Charles III, tout juste couronné.

La Monnaie royale canadienne a dévoilé une série de pièces en or et en argent qui soulignent le couronnement de Charles III. Photo : Monnaie royale canadienne

Au revers de chaque pièce figure le monogramme royal avec les initiales C et R , pour Charles et Rex ( roi en latin), accompagnées du numéro de règne III .

Le portrait de la reine Élisabeth II qui figure sur les billets de 20 $ sera remplacé par le portrait du roi Charles III au cours du prochain processus de conception, a aussi confirmé Ottawa par voie de communiqué.

Le premier ministre, Justin Trudeau, et la gouverneure générale, Mary Simon, n'étaient pas présents à Ottawa, puisqu'ils ont été conviés à l'abbaye de Westminster pour assister au couronnement samedi matin.

Le roi Charles III et son épouse, la reine consort Camilla, ont été couronnés samedi à Londres. « C’est un moment d’importance constitutionnelle pour le Canada », souligne Dominic LeBlanc, ministre fédéral des Affaires intergouvernementales.

Stabilité et modernité

Outre les pièces et le timbre de collection, le gouvernement a aussi dévoilé un drapeau ainsi qu'une nouvelle couronne royale avec un dessin 100 % canadien , s'est félicité le ministre Bill Blair en décrivant certains symboles : une feuille d’érable stylisée, mais aussi une ligne bleue ondulée symbolisant les enseignements autochtones sur l'importance des cours d’eau .

« Nos symboles royaux doivent être inclusifs pour nous unir. » — Une citation de Bill Blair, ministre et président du Conseil privé du Roi pour le Canada

Le nouveau drapeau royal ne représente que des éléments canadiens, a souligné le ministre Bill Blair. Photo : Radio-Canada

Dans son allocution, le ministre de la Protection civile du gouvernement du Canada a rappelé que le roi Charles était venu pour la première fois au Canada en 1970 et qu'il avait, depuis, visité tous les provinces et territoires au fil de ses 18 séjours au pays.

Prenant la parole à son tour, Dominique LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, a lui aussi rapproché l'actualisation des symboles royaux avec l'évolution du Canada et des institutions.

La tradition n'est pas un obstacle à la modernité, a-t-il fait valoir. Elle nous enracine, et c'est ce que représente la couronne : la stabilité et l'assurance.

La cérémonie a été ponctuée de 21 coups de canons, et s'est achevée au son des hymnes royaux et nationaux.