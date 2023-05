L’improvisation à l’honneur à Dolbeau-Mistassini

Il s'agit d'un tournoi provincial d'improvisation qui rassemble une douzaine d'équipes comptant près de 80 joueurs au total.

Plusieurs d'entre eux proviennent de la région, mais certains participants arrivent aussi de l'Estrie, de Lanaudière, de la Montérégie, de Montréal et de Québec.

L'événement a débuté vendredi et il se terminera dimanche.

Selon le président du tournoi, Pierre-Yves Bédard, les compétiteurs aiment venir jouer à Dolbeau-Mistassini, et ce, pour quelques raisons bien précises.

M. Bédard soutient que la réputation du Bol d'Or repose sur son calibre relevé, mais aussi sur l'accueil réservé aux joueurs par les organisateurs et par la cinquantaine de bénévoles.

On s'occupe d'eux. On leur fait à déjeuner. On leur offre un souper jeannois. Ils se sentent vraiment chez eux quand ils sont ici. On leur donne des cadeaux. Des entreprises locales font des paniers spéciaux pour eux , résume-t-il, avec enthousiasme.