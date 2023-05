Plans d’eau sous surveillance en Abitibi-Témiscamingue

Cette semaine, Services publics et Approvisionnement Canada a fait état de la hausse des niveaux d'eau du lac.

Samedi matin, le niveau mesuré dans la partie nord du lac Témiscamingue était de 179,24 mètres. L'organisme s'attend à ce que le niveau maximal d'exploitation de 179,56 mètres soit atteint ou même dépassé.

Les municipalités et les résidents, en particulier ceux qui se trouvent dans les zones basses et le long des rives, devraient surveiller les conditions de près et se préparer en conséquence , mentionne l'organisme dans un communiqué.

La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, dit que les autorités ainsi que les citoyens vont demeurer vigilants même si une baisse des niveaux d'eau est prévue dans les prochains jours.

On demeure très vigilants sur la situation. On le fait en collaboration avec les gens de la sécurité publique, avec les maires des municipalités concernées, avec la Commission de surveillance de la rivière des Outaouais. On reste très branchés sur tout ce qui est en train de se passer , indique la préfète, qui assure que la situation est stable pour le moment. Tout se passe bien, mais on ne baisse pas la garde, loin de là. On reste très attentifs , ajoute-t-elle.

Elle mentionne au passage que la municipalité de Notre-Dame-du-Nord a installé une jauge pour surveiller la montée du niveau du lac.

Une portion de la rue Principale Sud est inondée à Amos. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Pour ce qui est de la région d'Amos, le niveau d'eau de la rivière Harricana a atteint le seuil d'inondation mineure, même si la tendance est à la baisse. D'ailleurs, une portion de la rue Principale Sud est toujours inondée.

Cette semaine, le directeur adjoint du Service des incendies de la Ville d'Amos, Stéphane Sigouin, a fait savoir que la situation est suivie de près.

Par ailleurs, les municipalités et les citoyens qui ont été touchés par les pluies et par les inondations du 7 avril au 2 mai pourront bénéficier de l'aide gouvernementale.

Le Programme général d'assistance financière lors de sinistres concerne 138 municipalités, dont 10 sont en Abitibi-Témiscamingue, notamment Amos, Notre-Dame-du-Nord et Val-d'Or.

Les demandes d'aide financière seront analysées avant d'obtenir l'approbation de Québec.