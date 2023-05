Trois feux de forêt non maîtrisés près de l’Alberta entraînent des évacuations en C.-B.

Au total, quatre feux de forêt d’envergure sont à l’origine d’ordres d’évacuation en Colombie-Britannique. Trois d’entre eux sont non maîtrisés.

En raison de la fumée et des incendies dans la région, le District régional de Peace River recommande à la poplation d'évacuer en suivant la route de Red Creek ou la route de Lower Cache vers l'est jusqu'à la route 97 N et de continuer jusqu'à Fort St John.

Le District indique que des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) aideront les résidents des secteurs de Red Creek et de Lower Cache à quitter les lieux.

Ordre d’évacuation dans le secteur Boundary Goodlow

Ces évacuations s'ajoutent à celles ordonnées par le District pour les environs de Goodlow, à la frontière avec l'Alberta, causées par le feu de Boundary Lake, d’une superficie de 1900 hectares.

Le secteur visé est délimité de la façon suivante :

par la frontière de l’Alberta à l’est;

par le côté sud de l’avenue Imperial au sud;

par le côté ouest de la route 223 à l’ouest;

et par le côté nord de la route 256 au nord.

Toute personne visée par un ordre d’évacuation doit quitter immédiatement le secteur. En raison de la fumée produite par le feu, les autorités recommandent aux personnes évacuées de se diriger vers Fort St John en empruntant la route de Cecil Lake.

Évacuations dans le village de McBride

À environ 700 km au sud, des propriétés du village de McBride sont aussi visées par un ordre d'évacuation, en raison du feu de Teare Creek, qui s’étend sur 1100 hectares.

La propagation de l’incendie a ainsi conduit les autorités à ordonner l’évacuation de toutes les propriétés dans les secteurs suivants :

au nord de l’autoroute 16 Est, de la route Laing au village de McBride, ce qui inclut les routes Koeneman et Mountain View;

le long de la route Mountain View au nord du fleuve Fraser;

au nord de l’autoroute 16 Ouest et de la route Museum, du village de McBride jusqu’à la rivière Dore, ce qui inclut les routes Shovar, Museum et Red Tail;

dans le village de McBride au nord de l’autoroute 16.

Les résidents des propriétés touchées doivent immédiatement quitter le secteur et s’enregistrer auprès des autorités. L’enregistrement peut être fait en personne au Robson Valley Community Centre à McBride ou au Kin3 – CN Centre à Prince George. Il est également possible de s’enregistrer par téléphone en appelant la Ville de Prince George au (778) 675-3735.

Le district et le village ont également lancé des alertes d’évacuations touchant toutes les propriétés qui se trouvent dans un rayon d’environ 5 kilomètres du village de McBride, de même que toutes les propriétés du village de McBride qui se trouvent au sud de l’autoroute 16.

Les personnes visées par une alerte doivent se préparer à quitter immédiatement le secteur si l’alerte devient un ordre d’évacuation.

En plus des feux de Red Creek, de Boundary Lake et de Teare Creek, le feu de Coffee Creek, d’une superficie de 60 hectares, brûle lui aussi aux environs de Fort St John. La province estime qu’il représente une menace potentielle pour la sécurité publique mais qu’il n’est pas susceptible de se propager au-delà de limites prédéterminées dans les conditions actuelles .

Plusieurs autres régions de la province sont sous le coup d’alertes et d’ordres d’évacuation en raison de feux de forêt ou d’inondations. Samedi en fin de journée, la province comptait une soixantaine de feux de forêt actifs.