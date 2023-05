Concert hommage à Gordon Lightfoot à Orillia

Ce qui avait été organisé il y a plusieurs mois comme un concert hommage à une légende vivante prend dorénavant les atours d’une oraison funèbre.

Gordon Lightfoot est décédé lundi à l’âge de 84 ans.

Le spectacle de deux heures se déroulera au Orillia Opera House avec sur scène le groupe Leisa Way & the Wayward Wind Band, sous la direction du compositeur torontois Bruce Ley.

La programmation veut représenter l’essence des spectacles de Gordon Lightfoot, avec des reprises de plusieurs de ses succès comme Early Morning Rain, If You Could Read My Mind, Carefree Highway.

Le spectacle s'accompagne d'anecdotes à propos du chanteur.

Les organisateurs précisent que les 667 places disponibles pour ce concert ont toutes étaient vendues.

La chanteuse du groupe sur scène Leisa Way, originaire de Kitchener en Ontario et qui a grandi à Sudbury, dit espérer que le concert puisse réconforter les gens qui souhaitent célébrer la musique de Gordon Lightfoot.

Elle ajoute qu’une tournée était planifiée dans plus de 25 villes canadiennes, mais la pandémie a eu raison de ces plans. Elle dit toutefois toujours vouloir présenter ce spectacle sur la route.

Les gens pourront toutefois venir présenter leurs respects à l’icône canadienne à Orillia au cours du week-end. Dimanche, une chapelle ardente aura lieu à l'église St Paul’s United de 13 à 20 heures.

Après le décès de l’artiste, les résidents d’Orillia ont déposé des fleurs sur une statue de bronze de l’artiste dans un parc local. La Ville a mis ses drapeaux en berne et des livres de condoléances ont été mis à disposition à la maison de l’opéra et au Centre Orillia City.