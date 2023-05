Prendre soin de la santé mentale des adolescents avec la Fondation Jeunes en Tête

Pour venir en aide aux adolescents aux prises avec les effets de la pandémie sur leur santé mentale, la Fondation Jeunes en Tête tiendra jusqu'au 8 mai des ateliers au Centre éducatif L’Abri de Port-Cartier. Le 9 et 10 mai, la Fondation sera à l'école secondaire Uashkaikan à Pessamit. Son but : briser des tabous et guider les jeunes vers des ressources.

La pandémie a été un point de bascule pour les problèmes en santé mentale des adolescents, qui en souffrent toujours de manière disproportionnée. En 2023, 22 % des jeunes ont rapporté avoir une santé mentale passable ou mauvaise, contre 11 % en 2020 avant la pandémie, selon Mme Vendette.

Sur le terrain, ce qu’on peut constater, c’est une difficulté à se projeter dans le futur, des problématiques liées à l’intimidation, à la relation avec les parents, aux réseaux sociaux , explique à l’émission Boréale 138 la cheffe d’équipe et adjointe aux services jeunesse pour la Fondation Jeunes en Tête, Martine Vendette.

« Ce qu’on leur dit, c’est que le premier pas dans la bonne voie, c’est de s’ouvrir, c’est d’en parler. » — Une citation de Martine Vendette, cheffe d’équipe et adjointe aux services jeunesse pour la Fondation Jeunes en Tête

Simultanément, les jeunes sont plus sensibilisés à la santé mentale , ce qui expliquerait la popularité grandissante des ateliers de la Fondation Jeunes en Tête, croit Martine Vendette.

Sur la Côte-Nord, l'organisme s'attend à recevoir plus de 600 élèves dans ses ateliers. Pour faire face à cet engouement, l’équipe de la Fondation a dû agrandir son équipe à 16 animateurs plutôt que les dix ou onze qui la composaient précédemment.

La Fondation tiendra deux ateliers

Le premier s’intéresse à la santé mentale et comment en prendre soin. Ce qui se passe chimiquement dans le cerveau, des trucs pour diminuer l’anxiété et avoir des relations saines sont quelques-unes des questions abordées avec les participants de 11 à 13 ans.

Le deuxième atelier, développé pour les jeunes de 14 ans et plus, se penche sur la dépression. Les adolescents pourront découvrir les signes et symptômes, ainsi que la différence entre une déprime passagère et la dépression. On a des conversations intéressantes et sans tabou , assure Martine Vendette.

Au bout de ces discussions, les animateurs ont pour mission de guider les jeunes vers des ressources appropriées au sein de leurs institutions scolaires, mais aussi vers de lignes d’aide qui existent à l’extérieur de celles-ci.

Ils insistent aussi pour rappeler le pouvoir qu'ont les élèves sur leur propre santé mentale. Prendre soin de sa santé physique, bien manger, bouger tous les jours et dormir ; prendre soin de sa santé mentale en entraînant son cerveau à penser positivement, ça peut vraiment faire la différence , assure Mme Vendette.

La Fondation, qui vient sur la Côte-Nord depuis 1998 et y a rencontré plus de 19 000 élèves, espère visiter d’autres établissements au cours de son séjour dans la région.

D’après les informations de Boréale 138