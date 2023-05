De Bruxelles à Washington, félicitations en cascade pour le roi Charles III

Le président américain, Joe Biden, a félicité le roi Charles III et la reine Camilla pour leur couronnement en saluant la longue amitié américano-britannique, sur son compte Twitter.

La longue amitié entre les États-Unis et le Royaume-Uni est une source de force pour nos deux peuples , a-t-il assuré, se disant fier que son épouse Jill représente les États-Unis à la cérémonie à Londres.

Le couronnement de Charles III est un témoignage de la force durable de la monarchie britannique, un symbole de stabilité et de continuité , a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter.

Mes félicitations au roi Charles III et à la reine Camilla , a-t-elle ajouté, en publiant des photos de la cérémonie à l'abbaye de Westminster où elle était présente.

Le président français Emmanuel Macron, présent en l'abbaye de Westminster, a félicité le roi Charles III et la reine Camilla pour leur couronnement, saluant des amis de la France , samedi dans un message sur Twitter.

En félicitant le nouveau souverain britannique, le président chinois Xi Jinping a appelé Londres à mettre en œuvre une stratégie de long terme pour la paix et la coopération .

La Chine et le Royaume-Uni, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité de l' ONU , doivent adopter une approche stratégique et à long terme pour promouvoir le mouvement historique vers la paix, le développement et la coopération gagnant-gagnant , selon les déclarations du dirigeant chinois relayées par l'agence officielle Chine Nouvelle.

La Chine est prête à travailler avec le Royaume-Uni pour améliorer l'amitié entre leurs deux peuples , a ajouté le président Xi.

Europe

En visite au Kenya, le chancelier allemand Olaf Scholz a salué l'arrivée sur le trône d'un allié pour la cause du climat.

Pour moi, c'était et c'est toujours très important qu'il s'agisse de quelqu'un qui est attaché à une coopération étroite entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne et qui a aussi son propre combat pour faire avancer la protection du climat , a-t-il déclaré. Cela nous aidera aussi.

Sur Twitter, la première ministre italienne Giorgia Meloni a adressé ses meilleurs vœux au roi Charles III, à la reine Camilla et à l'ensemble du peuple britannique .

La dirigeante d'extrême droite en a aussi profité pour saluer le savoir-faire italien, à l'honneur dans l'abbaye de Westminster où Charles III a été couronné.

Le Cosmati Pavement , le sol de mosaïque sur lequel reposait samedi le trône du nouveau monarque, a été magistralement créé par l'artisanat italien et continue aujourd'hui d'impressionner le monde et de rappeler la riche coopération entre l'Italie et le Royaume-Uni qui, nous en sommes certains, [...] se renforcera encore avec le roi Charles , a souligné Mme Meloni.

Dans un message en anglais diffusé sur Twitter, le ministère grec des Affaires étrangères a chaleureusement félicité Sa Majesté le roi Charles III , voyant en lui un fidèle ami de la Grèce .

Tout en lui souhaitant du succès dans ses missions, nous sommes impatients de continuer notre excellente coopération et d'approfondir encore nos relations bilatérales historiques , a ajouté le ministère.