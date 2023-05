Des élus et des parents réclament la construction d’une école secondaire à Val-des-Monts

Un rassemblement en soutien au projet d’une école secondaire à Val-des-Monts a eu lieu samedi. Des parents et des élus ont dénoncé le fait que les jeunes de la municipalité doivent parcourir des kilomètres pour se rendre dans l'une des écoles environnantes.

À Val-des-Monts, environ 700 élèves font régulièrement jusqu'à trois heures de route par jour, aller-retour, pour se rendre à l’école secondaire la plus proche. Une situation insoutenable que dénonce cette mère de famille, Valérie Langlais.

Les jeunes de Val-des-Monts qui vont au secondaire sont déchirés avec la décision de faire des devoirs, dormir ou avoir un loisir parce que tu n’as pas le temps à cause du déplacement , commente Mme Langlais.

Par conséquent, une nouvelle école secondaire à Val-des-Monts s’impose selon le maire de la Municipalité, Jules Dagenais.

Comme on a dit au ministre de l'Éducation lors de la rencontre le 5 avril dernier, si vous voulez construire une école demain matin? On a le terrain. On est prêts , lance-t-il.

Jules Dagenais est le maire de Val-des-Monts. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Une pétitione et des milliers de signatures

D'ailleurs, une pétition pour la construction d’une école secondaire à Val-des-Monts a été lancée sur le site Internet de l’Assemblée nationale du Québec, laquelle a récolté 2807 signatures en trois mois, entre le 19 décembre et le 19 mars.

Une pétition pour la construction d’une école secondaire à Val-des-Monts a été lancée sur le site Internet de l’Assemblée nationale du Québec. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Au total, 5260 personnes l’ont signée en ligne et sur papier, selon la Municipalité et le Comité d'action pour une école secondaire (CAPES).

La pétition a été déposée au Salon bleu quelques semaines plus tard par le député de Gatineau, Robert Bussière. S'en est suivi une rencontre entre le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, et le maire et des conseillers de Val-des-Monts.

Le lancement officiel de la pétition a eu lieu le lundi 19 décembre 2022, à l’hôtel de ville de Val-des-Monts, en présence d’une représentante du bureau de Robert Bussière, le député de Gatineau (à gauche), du maire Jules Dagenais, d'Amélie Villeneuve et du préfet de la MRC des Collines-de-l'Outaouais Marc Carrière (à droite). (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté Amélie Villeneuve

« Pour qu’on puisse miser le plus possible sur la réussite scolaire, il faut des écoles le plus près des résidences. » — Une citation de Robert Bussière, député caquiste de Gatineau

Robert Bussière, le député de Gatineau Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Des parents et la direction du Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) ont indiqué, il y a un peu plus d’un an, qu’ils souhaitaient voir une école secondaire à Val-des-Monts ouvrir ses portes d’ici 2027 ou 2028.

Le projet n’a pas été inclus au budget de dépenses pour 2023-2024 dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033, déposé en mars dernier.

Le ministère de l’Éducation a simplement indiqué par courriel, cette semaine, que des projets retenus grâce aux nouveaux investissements prévus au PQI 2023-2033 seront annoncés d’ici l’été , sans faire mention du projet d’une école secondaire à Val-des-Monts.

Avec les informations d’Alexandra Angers, de Rebecca Kwan et d'Olivier Daoust