La SOPFEU au secours de l’Alberta aux prises avec des feux de forêt

Cette province de l'Ouest est aux prises avec d'importants feux de forêt, notamment dans le nord.

Les résidents de plusieurs localités sont d'ailleurs contraints d'évacuer leurs domiciles.

Le départ des renforts dont font partie un pompier travaillant à la base de Val-d'Or et deux à Matagami est prévu samedi.

« C'est la première fois pour la saison 2023 qu'on envoie des équipes à l'extérieur. C'est la première demande qu'on a reçue et c'est la première demande à laquelle on a pu répondu favorablement. » — Une citation de Mélanie Morin

L'agente aux communications Mélanie Morin dit que la SOPFEU dispose des ressources nécessaires pour intervenir sur le territoire québécois en cas d'incendies.

La SOPFEU peut se permettre d'envoyer 32 pompiers en Alberta pour 2 raisons. Premièrement, nous avons environ 275 pompiers au Québec, donc envoyer 32 fait en sorte que nous avons amplement de pompiers pour répondre à la charge de travail présentement. Aussi, la météo, c'est certain qu'elle a été évaluée, c'est un des facteurs qui nous a permis d'envoyer des ressources. On sait que dans les dernières semaines, c'était très frais, très pluvieux , explique la responsable.

Mélanie Morin, agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Malgré la quantité de pluies des dernières semaines, la SOPFEU n'écarte pas les dangers d'incendies et appelle les citoyens à la vigilance.

C'est que le mois de mai est souvent la période la plus occupée avec le départ de beaucoup de petits feux, explique Mélanie Morin. On nous annonce du beau temps pour les prochains jours, donc on demande aux gens de continuer à être prudents. Quelques heures d'ensoleillement vont suffire pour rendre les champs et les endroits qui ne sont pas verts encore inflammables , dit-elle.

En mai 2022, l'Abitibi-Témiscamingue a enregistré 21 incendies qui ont détruit 43 hectares de forêts et 2 incendies en Jamésie ayant détruit près de 2 hectares de forêts.