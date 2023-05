Les forces de l'ordre ont arrêté non seulement des dizaines d'écologistes qui prévoyaient des actions sur le trajet de la procession royale mais aussi au moins six militants antimonarchistes, dont le dirigeant du mouvement Republic, Graham Smith, qui avaient organisé une manifestation à Trafalgar Square.

Précisant avoir arrêté 52 personnes toujours en garde à vue pour trouble à l'ordre public en fin d'après-midi samedi, la Metropolitan Police de Londres a indiqué avoir reçu des informations indiquant que les manifestants voulaient perturber la procession du couronnement .

Cela comprenait des informations indiquant que des individus voulaient essayer de vandaliser des monuments avec de la peinture, franchir les barrières et perturber les déplacements officiels , a précisé Scotland Yard.

Cela semble faire référence au type d'actions du mouvement écologiste Just Stop Oil, dont des militants ont été interpellés, mais cela n'explique pas explicitement l'arrestation d'antimonarchistes, dont des pancartes Not my king ( pas mon roi ) ont été saisies.

Des manifestants prônant l'abolition de la monarchie ont brandi des pancartes « Pas mon roi » à Londres. Photo : Reuters

Cela n'a pas empêché des centaines de sympathisants républicains de manifester au passage de la procession royale, une présence limitée mais inimaginable sous Élisabeth II.

L'action de la police, qui avait déployé plus de 11 000 agents samedi, a été critiquée par des organisations de défense des droits de la personne.

Elle survient quelques jours après la promulgation accélérée d'une nouvelle loi controversée qui renforce les pouvoirs de la police pour contrer les manifestations.

« Nous avons le devoir d'intervenir lorsque des manifestations deviennent délictueuses et risquent de causer de graves perturbations. » — Une citation de Karen Findlay, qui coordonnait l'opération policière

Cela dépend du contexte. Le couronnement est un événement qui ne se produit qu'une fois par génération et c'est un élément clé de notre évaluation , a-t-elle ajouté.

Pas mon roi!

Au passage du carrosse qui transportait Charles III à l'abbaye de Westminster, Anna Edwards n'a pas agité avec ferveur de drapeau britannique mais a brandi le plus haut possible sa pancarte barrée d'un irrévérencieux « Not my king ».

Comme elle, des centaines de manifestants prorépublique ont pris leurs quartiers à Trafalgar Square dès le début de la matinée samedi et ont installé d'immenses drapeaux jaunes Abolish the monarchy ( Abolissons la monarchie ) le long de la route empruntée par le roi avant son couronnement.

Je suis prodémocratie et je pense que les gens devraient avoir le choix de vouloir ou non un monarque comme chef d'État , a souligné cette Londonienne de 33 ans.

Je ne suis pas spécialement antimonarchiste, mais je suis pro-choix , a-t-elle dit à l' AFP tandis que les manifestants affluaient par centaines dans la bonne humeur.

Des policiers filment des manifestants à Trafalgar Square, à quelques encablures du couronnement royal. Photo : Getty Images / AFP / Susannah Ireland

Une question était toutefois sur toutes les lèvres : la police, qui avait annoncé un niveau de tolérance très faible vis-à-vis des protestations, allait-elle intervenir pour empêcher la mobilisation?

Ces craintes ont rapidement été confirmées : le mouvement Republic à l'origine de la manifestation a annoncé que son leader, Graham Smith, avait été arrêté avec cinq autres militants.

Libérez Graham Smith! se sont alors mis à hurler les manifestants.

Sur une plateforme en hauteur, des policiers surveillaient la foule, jumelles et caméras en main, pour repérer le moindre débordement.

C'est exactement pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Parce que la monarchie représente tout ce qui va mal au Royaume-Uni : les privilèges, les inégalités et l'absence de démocratie , a déclaré à l' AFP Martin Weegman, casquette Republic vissée sur la tête.

Je n'y crois pas, c'est scandaleux , s'est désolée Eva, 19 ans, en faisant défiler sur son téléphone des images montrant les arrestations.

Cette étudiante en mathématiques a expliqué qu'elle n'avait pas prévu de venir mais qu'elle a changé d'avis à l'annonce de la promulgation accélérée mercredi d'une nouvelle loi, critiquée par l' ONU , qui donne plus de moyens à la police pour empêcher les perturbations sérieuses .

Rien ne va dans cette loi, donc je n'ai pas spécialement envie de célébrer quoi que ce soit , a-t-elle ajouté.

Républicains plus visibles

Les républicains restent très minoritaires au Royaume-Uni, mais ils sont devenus plus visibles depuis la mort, en septembre dernier, d'Élisabeth II, très populaire, et une poignée d'entre eux manifestent quasi systématiquement lors des déplacements de Charles III.

Samedi, des centaines de personnes ont aussi manifesté à Cardiff, au pays de Galles, pour s'opposer à la monarchie avant de se réunir dans un parc de la ville pour un grand déjeuner républicain , réplique au Big Lunch prévu dimanche dans tout le Royaume-Uni en l'honneur du couronnement.

À Londres, Alice Ridge, 65 ans, chapeau Union Jack sur la tête, est venue pour acclamer le nouveau roi mais s'est retrouvée bien malgré elle au milieu de la protestation des prorépublique.

Ne gâchez pas la fête , a-t-elle lancé, visiblement agacée, avant de s'éloigner.