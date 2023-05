La situation des feux demeure critique en Alberta

En fin d’après-midi, samedi, 110 feux de forêt et feux de broussailles étaient toujours actifs en Alberta, dont 36 étaient considérés comme non maîtrisés. Seize ordres d’évacuation étaient en vigueur. À ceux-ci s’ajoutent huit avis d’évacuation.

Le nombre total de personnes évacuées est évalué à plus 24 000 et 5200 personnes supplémentaires doivent aussi être prêtes à évacuer à tout moment.

Près de 80 pompiers de l'Ontario et du Québec ont été appelés pour prêter main-forte aux ressources de l'Alberta. Deux cents autres pompiers doivent aussi arriver dans les prochains jours.

Selon les données du gouvernement provincial, la plupart des feux qui font rage (171) ont été causés par des activités humaines, alors que la foudre serait à l’origine de 13 d’entre eux. Les causes des autres incendies (212) sont toujours en cours d’évaluation.

Les évacuations se sont poursuivies samedi

La communauté de Rainbow Lake, située à l’extrême nord-ouest de la province, tout près de la frontière avec la Colombie-Britannique, fait l’objet d’un ordre d’évacuation immédiat.

Les communautés situées entre Fox Creek et Little Smokey, à 260 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton, ont aussi été évacuées samedi avant-midi. Les 1700 habitants de ces villages doivent se rendre à Whitecourt, où un centre d’accueil a été ouvert. Les personnes qui n’ont pas accès à un véhicule peuvent se rendre au centre communautaire de Fox Creek, où des autobus les transporteront jusqu'à Whitecourt.

Du côté de la région d’Edson, qui est sous un ordre d’évacuation depuis environ 18 h vendredi soir, Services de santé Alberta ( AHS ) a confirmé que les 90 patients de l’hôpital avaient été complètement évacués juste avant minuit, vendredi.

Des ordres d’évacuation sont aussi en vigueur pour certains secteurs du District municipal de Greenview et des comtés de Mackenzie, Grande Prairie, Big Lakes, Northern Sunrise, Parkland, Lac Ste Anne et Yellowhead.

Un ordre d’évacuation demeure en vigueur pour Drayton Valley et une partie du comté de Brazeau, tout comme pour les communautés autochtones de Whitefish River, Atikameg et la communauté crie de Sturgeon Lake.

Des feux de grande envergure

Le feu qui brûle au sud d’Edson a maintenant une superficie de 77 000 hectares et est toujours non maîtrisé.

Les précipitations attendues au cours des prochaines heures pourraient aider à ralentir sa propagation, mais seront insuffisantes pour l’éteindre, indique Josée St-Onge, agente de communication pour l’agence provinciale de lutte contre les incendies.

« Rendu à des feux de cette grosseur-là, ça va prendre plus que quelques millimètres de pluie pour l’arrêter. Avec le vent qu’on voit aujourd’hui, ça risque de faire augmenter la taille de ce feu-là encore », prévient-elle.

Elle ajoute que celui-ci pourrait brûler pendant encore plusieurs semaines.

À deux kilomètres au sud de Drayton Valley, un feu dont la superficie est évaluée à 3500 hectares occupe 26 pompiers et plusieurs aéronefs.

Deux feux continuent de brûler près d’Evansburg, Entwistle et Wildwood. Ceux-ci ont respectivement des superficies de 8586 et 2400 hectares. Ce dernier est à 7 kilomètres au nord-ouest d’Evansburg et enjambe l’autoroute 22, 3 kilomètres au nord de l’autoroute 16.

Le comté de Brazeau, où se trouve Drayton Valley, a déclaré un état d’urgence local. Photo : Comté de Brazeau

Un autre brasier est situé au sud-ouest de Grande Prairie et occupe une superficie de 1000 hectares.

Près de Fox Lake, un brasier de 16 390 hectares a mené à l’évacuation d’environ 3600 personnes, dont 115 par hélicoptère. Les personnes évacuées sont invitées à se rendre à High Level.

Un feu de 500 hectares occupe 24 pompiers, plusieurs aéronefs et d’autres véhicules de secours aux environs de Rainbow Lake.

Dans le comté de Big Lakes, à quelque 35 kilomètres au sud de la Première Nation de Swan River, un incendie de 5 hectares a incité les autorités à lancer un ordre d’évacuation.

Au sud du Petit lac des Esclaves, deux brasiers, l’un de 19811 hectares et l’autre de quelque 1500 hectares, ont fusionné. Ce feu est toujours non maitrisé.

Un feu consume 51 000 hectares à environ 20 kilomètres du territoire de la Première Nation O’Chiese. Enfin, un feu de 8500 hectares brûle dans le comté de Clearhills.

Le NPD et le PCU suspendent partiellement leur campagne

Danielle Smith a indiqué avoir demandé à Élections Alberta des directives pour la campagne électorale en cours, en cas d'incendies ou d'inondations.

Pour ces communautés, si elles restent touchées, je pense qu'[Élections Alberta] planifierait des scrutins anticipés , a-t-elle précisé, en ajoutant qu'il était trop tôt pour prendre cette décision.

Elle a indiqué qu'elle consultera la cheffe de l'opposition, Rachel Notley, à ce sujet.

De son côté, Rachel Notley, la cheffe du nouveau Parti démocratique ( NPD ) de l’Alberta, a également tenu un point de presse samedi. Elle a rappelé que l’Alberta était déjà passée par là , en parlant du feu qui a dévasté Fort McMurray, en 2016.

Celle qui dirigeait la province à l’époque a souligné que les Albertains [ont] montré au monde que même sous une pression extrême, en cas de danger extrême, [ils] veillent les uns sur les autres. C'était vrai à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui.

Le NPD a également annoncé qu’il suspendait temporairement sa campagne dans six circonscriptions touchées par des évacuations. Certains candidats conservateurs unis ont aussi mis leurs activités sur pause, a affirmé Danielle Smith.

La fumée nuit à la qualité de l’air

La fumée qui se dégage des feux a conduit Environnement Canada à émettre un bulletin spécial sur la qualité de l’air pour les régions suivantes :

Drayton Valley - Devon - Rimbey - lac Pigeon

Fort McMurray - Fort MacKay

Grande Prairie - Beaverlodge - Valleyview

High Level - Rainbow Lake - Fort Vermilion - route du Mackenzie

Hinton - Grande Cache

Nordegg - route forestière 734

Parc national Jasper

Peace River - Fairview - High Prairie - Manning

Rocky Mountain House - Caroline

Slave Lake

Spruce Grove - Morinville - Mayerthorpe - Evansburg

Wabasca - Peerless Lake - Gift Lake - Cadotte Lake

Whitecourt - Edson - Fox Creek - Swan Hills

La mauvaise qualité de l’air pose un risque allant de faible à modéré dans la plupart des secteurs touchés. Aucune mesure d’adaptation des activités en plein air n’est requise pour le moment, à moins d’éprouver des symptômes comme de la toux et une irritation de la gorge , selon Environnement Canada.

Toutefois, les régions d’Edson, Hinton, Grande Prairie et Wood Buffalo font l’objet d’un avertissement de mauvaise qualité de l’air présentant un risque élevé pour la santé dans la journée de samedi. Environnement Canada recommande d’éviter les activités de plein air exténuantes et de réduire ou de réorganiser les activités prévues à l’extérieur.