Des Acadiens suivront de près le couronnement de Charles III

Parmi eux, il y aura Antoine Chiasson, âgé de 16 ans de Shippagan, dans la Péninsule acadienne. Il a déjà préparé tout un décorum autour de cet événement.

La maison est décorée, l’extérieur aussi. La table est mise pour un souper royal gastronomique. C’est la totale. Cet adolescent n’a rien laissé au hasard pour vivre une journée mémorable avec ce rendez-vous avec l’histoire.

Quelques pièces de la collection d'Antoine Chiasson sur la monarchie. Photo : Gracieuseté : Antoine Chiasson

J’ai sorti mes collections et mes artefacts sur la monarchie, comme des drapeaux, des fanions que j’ai plantés devant chez nous et des livres. Je porterai un habit et on aura une belle table pour le souper quand on va écouter le couronnement en reprise en famille , a expliqué l’adolescent féru de monarchie et de politique canadienne depuis sa tendre enfance, alors qu’il regardait avec passion les échanges à la Chambre des communes à seulement 11 ans.

D'autres pièces de la collection d'objets de la monarchie d'Antoine Chiasson. Photo : Gracieuseté : Antoine Chiasson

Un banquet d’État

Question de célébrer ce couronnement en grand, il a engagé un traiteur qui aura la tâche de préparer un banquet d’État avec, comme plat principal, du magret de canard. Il fera cela chez sa grand-mère parce qu’elle a plus de place et elle a de la vaisselle aux lignes dorées, précise-t-il.

C’est un moment historique et fort en symbolique. Ma grand-mère avait 1 an quand on a couronné la reine Elizabeth II. Mon grand-père avait un an et demi. On ne peut pas ne pas regarder ça. Ce sera incroyable et unique , assure Antoine Chiasson, qui s’était rendu en Angleterre pour célébrer le jubilé de platine de la reine, en 2022.

Des fanions aux couleurs du couronnement de Charles III sont accrochés au salon de la résidence d'Antoine Chiasson. Photo : Gracieuseté : Antoine Chiasson

Il a surtout hâte de voir le décorum entourant ce couronnement, la procession, les invités dans leurs habits d'apparat, les membres de la famille royale dans l’allée de l’abbaye de Westminster, les chefs d’État, les costumes et les joyaux de la couronne.

Un couronnement à l’ère des médias sociaux

Un autre qui suivra de près tout ce qui entoure ce couronnement est André Robichaud, de Moncton. Ce diplômé en histoire et en sciences politiques de l’Université de Moncton s’intéresse beaucoup à la structure monarchique.

Le roi Charles III arrive à l'abbaye de Westminster à l'aube de son couronnement, samedi, Photo : Getty Images / Kirsty Wigglesworth/WPA Pool

Il ne se lèvera pas à 5 h pour regarder l’événement en direct, mais il suivra de près le déroulement des cérémonies pendant toute la journée grâce aux réseaux sociaux, quelque chose qui n’existait pas lors du dernier couronnement de 1953 avec la reine Elizabeth II.

À cette époque, la télévision en noir et blanc venait de naître.

On est habitués à des événements plus traditionnels, comme les mariages et les funérailles. Mais là, c’est un couronnement, le premier en plus de 70 ans et le quatrième seulement en 120 ans , rappelle-t-il, en ajoutant qu’avec l’âge avancé de Charles, il est fort possible qu’on n’ait pas besoin d’attendre aussi longtemps pour le couronnement du prince William.

Il a bien hâte de voir les différences entre ce qui s’était déroulé en 1953 et le couronnement de samedi.

C’est le moment de télévision de Charles III. C’est son moment de se livrer au peuple comme roi. Il y aura des défilés, des habits somptueux, des carrosses, l’apparat et un côté faste avec des diamants et de l’or partout , espère voir le créateur des Niaiseries acadiennes, qui souhaite aussi rire un peu de tout ce rituel.

Avec des informations de L’Heure de pointe en Acadie