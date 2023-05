Inondations et feux : de nouveaux ordres d’évacuation en Colombie-Britannique

Au cours des dernières 24 heures, les autorités ont étendu des ordres d’évacuation et lancé des alertes dans le centre et le sud-est de la Colombie-Britannique en raison des inondations. Un ordre d’évacuation a aussi été donné dans la région de Prince George, dans le nord de la province, à cause d’un feu de forêt incontrôlé.