Un rare procès en français devant jury s’ouvre aujourd’hui en Colombie-Britannique

Un premier procès en français devant jury depuis deux ans s’ouvre lundi à New Westminster, en Colombie-Britannique, dans un contexte où le nombre de procédures judiciaires dans cette langue augmente dans la province.

L’accusé de 52 ans fait face à un chef d’accusation d’agression sexuelle. Son procès doit durer huit jours et les séances en français ont commencé vendredi, avec la sélection des jurés.

En Colombie-Britannique, comme dans l'ensemble du Canada, un accusé peut demander que son procès ait lieu en français, même s’il parle parfaitement anglais, tant qu’il peut comprendre le déroulement et s’exprimer en français.

En 2019, la Cour suprême du Canada a aussi confirmé qu’il était possible de contester une contravention en français.

En théorie, quelque 328 645 personnes en Colombie-Britannique, soit 6,6 % de la population, sont donc en droit de demander des procédures en français. En réalité, une fraction des procès se déroulent dans la langue de Molière.

L'un de ces procès est celui du Montréalais Yanick Bandaogo prévu à la fin du mois. Il est accusé de meurtre et de tentative de meurtre dans l’affaire de l’attaque au couteau de North Vancouver.

Le procès de Yannick Bandaogo, accusé de meurtre après une attaque au couteau à North Vancouver en mars 2021, commencera à la fin du mois de mai à New Westminster. Photo : Felicity Don

Selon le ministère de la Justice, le nombre de procès en français en Colombie-Britannique - avec ou sans jury - est passé de 5 en 2019, à 12 en 2022. En 2023, en date du 27 avril, deux procès en français ont déjà eu lieu.

Ces chiffres ne comptent pas les enquêtes préliminaires, les audiences de détermination de la peine dans les cas où l'accusé a plaidé coupable, ni les procédures administratives.

Le 25 avril dernier, par exemple, un Québécois, Francis Paradis, a plaidé coupable, à Rossland, à quatre chefs d’accusation liés à la possession et à l’utilisation d’armes prohibées et été condamné à une peine de six ans de prison. Les procédures, qui ont eu lieu en français, sont exclues de ces données.

Il y a une augmentation marquée du nombre de procédures, de procès, de déterminations de la peine ainsi que d'enquêtes préliminaires ou de questions de preuves devant la cour qui se passent en français , confirme Jean Benoît Deschamps, procureur administratif des poursuites bilingues et francophones du Service des poursuites de la Colombie-Britannique.

Le procureur note plusieurs facteurs pour expliquer cette augmentation, notamment une hausse du nombre d’avocats de la défense et de juges parlant français, de même que des efforts du Service des poursuites de la Colombie-Britannique pour répondre rapidement aux demandes.

La cour a nommé un coordonnateur des services en français il y a deux ans pour faire face à l’afflux , explique-t-il.

Juges et jurés demandés

Le procès qui s’ouvre lundi à New Westminster sera le premier devant jury depuis 2021.

Par le passé, l’Association des juristes d’expression française de Colombie-Britannique a sonné l’alarme sur le faible nombre de jurés francophones potentiels dans la banque de données provinciale, qui compte en ce moment environ 1100 noms.

En réponse, en mars dernier, la province a introduit un nouveau système pour repérer les jurés potentiels parlant français.

Les convocations au jury envoyées au public contiennent maintenant une question sur la connaissance du français. Ceux qui répondent oui à la question Parlez-vous couramment le français? sont automatiquement inscrits sur la liste des jurés francophones potentiels.

En avril seulement, le ministère de la Justice affirme avoir ainsi ajouté 100 locuteurs à sa banque de données. À ce rythme, le nombre de jurés potentiels en français devrait augmenter de façon importante, puisqu’environ 100 000 convocations sont envoyées chaque année , affirme un porte-parole du Ministère.

La Cour provinciale de la Colombie-Britannique entend plus de 95 % des affaires criminelles dans la province. Photo : Radio-Canada / Timothé Matte-Bergeron

La Cour provinciale, qui entend des causes criminelles, familiales, associées à la protection de l’enfance ainsi que les petites créances et les infractions au Code de la route, compte actuellement cinq juges habilités à présider des procédures bilingues ou en français.

De son côté, la Cour suprême de Colombie-Britannique, qui entend des causes civiles et criminelles, n’est pas en mesure de confirmer le nombre de juges capables d’entendre une cause en français.

Cependant, la Cour a toujours été capable d’assigner un juge parlant français dans une cause en français , confirme le juge Bruce Cohen par courriel.

Le juge Peter Edelmann, qui préside les procédures du procès devant jury qui commence lundi à New Westminster, a été nommé à la magistrature en décembre 2019.