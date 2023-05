Trudeau refuse de s’engager à adopter un plan de retour à l’équilibre budgétaire

Le premier ministre et chef libéral Justin Trudeau refusait encore vendredi de s'engager à présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire, et ce, même si une résolution de l'aile québécoise de son parti est adoptée par les membres réunis en congrès.

Le plus important pour moi, c'est de créer une économie forte et résiliente dans laquelle on peut continuer d'investir et de créer de bons emplois. On sait que c'est essentiel de faire preuve de responsabilité fiscale, ce qu'on est toujours en train de faire , a répondu M. Trudeau en mêlée de presse.

Il a évité à plusieurs reprises de répondre directement à des questions de journalistes qui tentaient de clarifier si c'était pour lui une priorité, que la résolution soit adoptée ou non.

M. Trudeau a plutôt répété ce qui commence à devenir un mantra : que le Canada a le plus bas déficit du G7, le plus bas ratio de la dette au PIB du G7 et qu'il est l'un des trois plus grands pays du monde avec une cote de crédit AAA.

Or, ces arguments ne convainquent manifestement pas des militants du Québec, dont la résolution ne passe pas par quatre chemins.

Elle réclame que le Parti libéral du Canada se donne une proposition chiffrée et claire de retour à l'équilibre budgétaire et que celle-ci fasse partie de la plateforme électorale en vue des prochaines élections.

« De grands débats entre libéraux »

Les membres expliquent dans le préambule que la dette fédérale est passée de 30 % du PIB en 2015-2016 − à l'arrivée au pouvoir des libéraux − à près de 50 % en 2021-2022, ce qui inquiète plusieurs Canadiens , bien qu'elle demeure proportionnellement raisonnable en comparaison de celle des autres grands pays du monde.

Ils notent également que les Canadiens accorderont sans doute une importance significative à la présence d'un programme de réduction de la dette et de retour à l'équilibre budgétaire lorsqu'ils choisiront un parti pour gouverner le pays aux prochaines élections.

Dans son plus récent budget, déposé en mars dernier, le gouvernement Trudeau a fait une croix sur sa projection d'un retour à l'équilibre budgétaire dans cinq ans.

Vendredi matin, M. Trudeau a relativisé le poids de la demande de l'aile québécoise, estimant qu'il ne s'agit que d'une des nombreuses résolutions qui susciteront de grands débats entre libéraux et qui seront votées samedi.

On va regarder quelles seront les recommandations et la perspective du parti et de ses militants , a-t-il déclaré sans prendre un quelconque engagement.

Des indicateurs « positifs »

Le ministre de la Santé et ancien professeur d'économie Jean-Yves Duclos Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Appelé à commenter la résolution, le ministre de la Santé et ancien professeur d'économie Jean-Yves Duclos n'y semblait pas particulièrement favorable.

On est en situation fiscale et financière solide : une économie qui croît rapidement, plus que tous les autres pays du G7 cette année, un taux de chômage qui est à un niveau historiquement bas, un niveau d'investissement record, des gens qui veulent venir investir et vivre ici au Canada avec nous. Donc, beaucoup d'indicateurs très positifs qu'on veut continuer à maintenir , a-t-il dit.

Selon lui, la résolution va dans le même sens que le plus récent budget fédéral, soit de conserver les avantages fiscaux [...], dans un contexte où les investissements qui vont avec les dépenses du gouvernement canadien sont en bonne partie responsables de la croissance soutenue que l'on voit au Canada .

Les délégués présents au congrès devront se prononcer sur une trentaine de résolutions. Certaines proposent d'abaisser à 17 ans l'âge requis pour voter aux élections fédérales, d'établir un revenu de base garanti et d'inaugurer un train à grande vitesse électrique dans le corridor Québec-Windsor.

Hillary Clinton et Jean Chrétien présents

L'ex-secrétaire d'État américaine Hillary Clinton avec la ministre des Finances, Chrystia Freeland, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Le congrès national du Parti libéral du Canada se poursuit jusqu'à samedi. Vendredi, l'ex-secrétaire d'État américaine et ancienne candidate démocrate ayant affronté Donald Trump, Hillary Clinton, s’est adressée aux membres du PLC , les appelant à se méfier des partis politiques qui veulent revenir en arrière.

Il y a des forces dans votre propre pays qui tentent de savoir si elles peuvent bricoler l'horloge et peut-être la faire reculer un peu , a-t-elle déclaré à Ottawa.

Plus tôt en soirée, l'ancien premier ministre du Canada et ex-chef libéral Jean Chrétien a attribué le progressisme canadien et la saine gestion des finances publiques aux gouvernements libéraux, lançant au passage quelques flèches au chef conservateur Pierre Poilievre.

Depuis 60 ans, il n'y a eu que dix surplus budgétaires dans les finances canadiennes et, M. Poilievre, c'était toujours [sous] des gouvernements libéraux , a lancé celui qui a dirigé le pays de 1993 à 2003, ayant remporté trois mandats majoritaires.

L'ancien premier ministre du Canada et ex-chef libéral Jean Chrétien Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Durant une allocution qui lui a valu plusieurs salves d'applaudissements, M. Chrétien a décrit le Canada de 1963, année où il a été élu pour la première fois au Parlement canadien.

Ce pays n'avait pas de système national de santé, n'avait pas deux langues officielles, pas de Charte des droits et libertés; la Constitution était une loi britannique et il n'y avait même pas d'unifolié, le drapeau national.

Ces choses ne se sont pas produites par accident. Elles ne sont pas tombées du ciel. Elles se sont produites grâce aux gouvernements libéraux , a-t-il déclaré devant les militants rassemblés.