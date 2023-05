Québec veut permettre à 3000 demandeurs d’asile de travailler dans le secteur touristique

La ministre de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé aux Assises du tourisme qui se déroulaient jeudi à Montréal le lancement d’un projet-pilote qui permettra à 3000 demandeurs d’asile d’obtenir un emploi dans le secteur touristique d’ici les trois prochaines années. Or, les participants à cette rencontre se demandent si Québec s'est vraiment penché sur la réalité du terrain.

3000 demandeurs d'asile, oui, ça pourrait représenter une main-d'œuvre intéressante. Mais encore faut-il les loger, les former et les garder par la suite, ce qui n’est pas sûr du tout , fait valoir la femme d'affaires et présidente de la Traversée de la Gaspésie, Claudine Roy, en entrevue à l'émission Au cœur du monde.

Mme Roy a assisté à la conférence de presse jeudi. Elle a même eu l'occasion de parler avec la ministre de l'Emploi.

La présidente de la Traversée de la Gaspésie et femme d'affaires Claudine Roy (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Côté

On a des problèmes qui sont déjà là chez nous, dans notre cour, et on n'est pas capables de les régler , affirme-t-elle. Elle fait allusion à la pénurie de logements, aux évictions saisonnières, au transport collectif déficient ainsi qu'aux embûches en matière de formation et de rétention de la main-d'œuvre.

Comme les auberges et les restaurants ont des normes élevées, la formation et l’intégration prennent du temps, tient-elle à rappeler.

La ministre de l'Emploi, responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Dans le contexte actuel, on doit multiplier les efforts pour intégrer en emploi le plus de travailleurs possible. [...] Avec cette annonce, notre objectif est de faciliter le quotidien des entreprises touristiques en facilitant l'embauche des demandeurs d'asile dans cette industrie , a déclaré la ministre Kateri Champagne Jourdain dans un communiqué de presse.

Québec a mandaté le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) d'offrir des services d’accompagnement, de formation, d’intégration et de francisation aux entreprises touristiques qui souhaitent embaucher des candidats dès juin 2023.

Présentement, en Gaspésie, je connais des immigrants qui travaillent dans le domaine de la santé depuis deux ou trois ans. Présentement, ils ne sont même pas capables de renouveler leur permis de travail , a témoigné Mme Roy. La femme d'affaires se demande si les demandeurs d'asile pourront demeurer dans la région une fois formés ou si les employeurs devront en former d'autres chaque année.

À quoi s'attendre de la prochaine saison?

Claudine Roy croit que la saison touristique qui s’annonce va ressembler aux années précédentes. Les propriétaires d'entreprises devront mettre l'épaule à la roue. C’est officiel. Ils vont devoir couper les heures d'ouverture et ils seront aux commandes pour servir la clientèle , anticipe-t-elle.

Elle explique qu’il y a 15 ans, l’Association de restauration du Québec, dont elle est membre, anticipait déjà la pénurie de main-d’œuvre. On savait qu’on allait frapper un mur. On voyait ça venir. On avertissait le gouvernement.

Elle est convaincue qu’il aurait été préférable d’augmenter le seuil d’immigration plutôt que de le réduire.

En plus de cette annonce, Québec a profité des Assises pour annoncer 214 millions de dollars supplémentaires afin de soutenir la croissance de l’industrie touristique en 2023.

Avec les informations de Bruno Lelièvre