Une réduction du transport adapté dans la MRC de Memphrémagog crée une onde de choc 

Le service de transport adapté dans la région de Memphrémagog ne sera plus disponible en soirée et les fins de semaine dès le 26 mai. Cette décision crève-cœur, mais nécessaire, selon la MRC, crée une onde de choc pour les clients comme Anthony Roy, un jeune homme autiste de Magog.

Ce dernier, âgé de 18 ans, travaille à la boucherie Clément Jacques, il prépare la viande, sert les clients, et prends les commandes au téléphone.

« Je suis content d’être là. Vraiment, c’est le top. [...] Peu importe le jour et l’heure, je suis prêt. » — Une citation de Anthony Roy

Depuis qu'il a commencé cet emploi, il a eu une progression fulgurante dans son autonomie, mais aussi dans son apprentissage des relations humaines , se réjouit sa mère, Isabelle Ferland.

Anthony prend le transport adapté pour se rendre au travail les semaines comme les fins de semaine. Cet élan sera cependant freiné à compter du 26 mai, puisque la MRC de Memphrémagog revoit à la baisse ses heures pour le transport adapté.

À Magog, le dernier départ en soirée se fera à 17 h 30 du lundi au vendredi. Le service sera par ailleurs annulé les fins de semaine.

Ça veut dire qu’il va falloir que je coupe mes heures et que je dise à mon boss de ne plus jamais faire les « close », mais ça, ce n’est pas ce que je veux , déplore Anthony.

Son employeur est également déçu.

Il est de la région, il est disponible. S’il n’est pas là le soir, il va falloir que je demande à quelqu’un d’autre, et c’est dur, à Magog, d’avoir du personnel , constate le gérant de la boucherie Clément Jacques, Joël Paquin.

On ne s'attendait pas à ça

L'organisme Han-Droits, qui défend les droits des personnes handicapées de la MRC, accuse également le coup.

C'est un nombre de chocs chez nos usagers, nos membres, les personnes handicapées de la MRC, de si grandes coupures. On ne s'attendait pas à ça , souligne la directrice générale de l’organisme, Jessica Lafrance.

« Ça a un impact direct sur leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, et sur leur autonomie. » — Une citation de Jessica Lafrance, directrice générale d’Han-Droits

Le préfet de la MRC, Jacques Demers, reconnaît que les coupures ont des impacts pour la clientèle. Il fait cependant valoir que les élus devaient absolument procéder à une réorganisation.

C’est la sauvegarde de notre service qui est mise en jeu. [...] Les surplus qu'on avait, on ne les a plus, parce que les coûts ont beaucoup augmenté, et les subventions au niveau provincial n'ont pas suivi , soutient-il.

L'organisme Han-Droits aurait cependant souhaité être consulté dans ce dossier. Quand on est plusieurs autour d'une table, des fois, il y a des solutions qui sortent. Il y a des enjeux auxquels on ne pense pas qui ressortent aussi , avance Jessica Lafrance.

Isabelle Ferland souligne elle-aussi que les coupures ont d’importantes conséquences. On voit ça comme lui enlever une partie de son autonomie, de son indépendance. Anthony, c'est pour aller travailler. D'autres gens, ça va être pour aller souper au restaurant ou aller faire leurs commissions.

Mes parents, ce n’est pas à eux-autres de me reconduire, il faut que je sois autonome , souligne quant à lui Anthony.

Des organismes concernés par cet enjeu ont l'intention de rencontrer la MC pour comprendre la décision, évaluer d'autres options, et limiter les impacts négatifs sur les usagers.

Avec les informations de Guylaine Charette