Vancouver souligne la Journée de la robe rouge

Une centaine de personnes se sont rassemblées, vendredi, devant l’hôtel de ville de Vancouver, sur les terres non cédées des Nations Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam, pour souligner la journée nationale de sensibilisation au sort des femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, aussi connue sous le nom de Journée de la robe rouge.

Au fil des années, la robe rouge est devenue un symbole de la cause des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

La Journée de la robe rouge a débuté en 2010, lorsque l’artiste métisse Jaime Black a accroché des centaines de robes rouges dans des lieux publics de Winnipeg pour sensibiliser le public à la violence que subissent des femmes autochtones au Canada.

Une centaine de personnes a bravé la pluie pour demander plus d'action pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Lors de l’événement, des voix se sont élevées pour mettre fin à la discrimination des femmes autochtones par la police et dans le système judiciaire, entre autres.

L’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique a demandé plus d’engagement et d’action des gouvernements et des autorités, afin d’assurer la sécurité des femmes et des filles autochtones, ainsi que des personnes issues de la communauté 2SLGBTQ+.

Vendredi, des chants et des sons de tambours ont retenti lors d'une cérémonie traditionnelle à la mémoire des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

L’Union des chefs autochtones de la province ( UBCIC ) a, quant à elle, qualifié le système de justice canadien de perpétuelle institution coloniale . Elle demande des services de recherches et de secours dirigés par des Autochtones et plus de coopération de la justice, de la police et des gouvernements.



Par voie de communiqué, l' UBCIC a appelé le système judiciaire à mettre fin à la discrimination, au sexisme et à la violence contre les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones.