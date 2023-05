Procès pour viol : la vidéo de la déposition de Trump rendue publique

La vidéo d'une déposition de Donald Trump, montrée jeudi aux jurés du procès civil à New York où l'ancien président américain est accusé de viol par une autrice, a été rendue publique vendredi et les médias ont commencé à la diffuser.

Pendant 48 minutes, on y voit Donald Trump, cravate bleue et chemise blanche sous une veste foncée, se défendre, parfois sur un ton véhément, et répondre aux questions de l'avocate de la plaignante, l'ancienne chroniqueuse du magazine Elle, E. Jean Carroll.

L'ex-journaliste, aujourd'hui âgée de 79 ans, avait accusé dans un livre en 2019 Donald Trump de l'avoir violée dans une cabine d'essayage du rayon lingerie d'un grand magasin de luxe de New York, Bergdorf Goodman, au milieu des années 1990. Elle a ensuite porté plainte contre lui pour diffamation, puis en novembre dernier pour viol dans une action au civil.

Le milliardaire républicain ne s'est pas présenté au procès qui a commencé la semaine dernière, et en son absence, des extraits de la vidéo, enregistrée dans la procédure en octobre 2022, ont été diffusés durant les débats.

C'est l'histoire la plus ridicule, la plus dégoûtante. C'est une invention de toutes pièces , assure-t-il à propos des accusations, qualifiant E. Jean Caroll de menteuse et de malade .

L'ancienne journaliste E. Jean Carroll (à gauche), accompagnée de son avocate Roberta Kaplan. Photo : Getty Images / Michael M. Santiago

Il réitère qu'il ne connaît pas la journaliste et réaffirme qu'elle n'est pas [son] genre . Cependant, quand l'avocate lui présente une photo où il se trouve en face d'E. Jean Carroll lors d'une soirée des années avant leur rencontre présumée de 1996, il confond la plaignante avec son ex-femme Marla. C'est très flou , ajoute-t-il au moment où son avocate le corrige en lui soufflant c'est [E. Jean] Carroll .

L'ancien président est aussi invité à réagir à ses propos dans une vidéo, devenue célèbre, où on l'entend en 2005 se vanter d'embrasser et de toucher à sa guise les femmes qui lui plaisent, puis ajouter : Quand tu es une star, elles te laissent faire. Tu peux tout faire. Les prendre par la chatte.

C'est historiquement vrai pour les stars [...] Si vous regardez ces derniers millions d'années, je pense que c'est vrai en grande partie, pas toujours, mais en grande partie, qu'on le déplore ou non , expose-t-il.

Et vous considérez-vous comme une star? lui demande l'avocate d'E. Jean Carroll, Roberta Kaplan. Je pense que vous pouvez le dire, oui , répond-il.

Plusieurs journalistes suivant le procès avaient demandé jeudi au juge qui préside les débats de rendre la vidéo publique, mais ce dernier a décidé que c'était aux parties de le faire.

Une série d'affaires judiciaires

Donald Trump voit les dossiers judiciaires s'accumuler sur la route de la primaire pour l'investiture républicaine en 2024.

Le 4 avril, fait sans précédent pour un ex-président américain, il a été inculpé au pénal à New York pour 34 fraudes comptables et fiscales présumées, liées à des paiements destinés à étouffer trois affaires embarrassantes avant la présidentielle de 2016, dont une relation sexuelle avec l'actrice de films X Stormy Daniels, qu'il a toujours démentie.

Il reste aussi dans le viseur de la justice pour son implication présumée dans une tentative de tourner en sa faveur les résultats de la présidentielle de 2020 en Georgie et pour son rôle dans l'assaut du Capitole par ses partisans, le 6 janvier 2021.