Le CÉF au Niger pour promouvoir son programme sport-études

Selon le directeur général du Conseil des écoles fransaskoises (CÉF), Ronald Ajavon, l'organisme finalise en ce moment une entente afin d’accueillir une soixante d’élèves du Niger dès janvier 2024, dans le cadre d’un programme sport-études de soccer. Ces élèves vont s'établir à Regina et Gravelbourg.

Nous étions en contact avec les autorités du Niger depuis des mois, mais cela s'est concrétisé alors que nous étions au Burundi , explique M. Ajavon en entrevue avec Radio-Canada.

L’agent des partenariats et gestionnaire de la radio étudiante du CÉF , Ousmane Ilbo Mahamane était du voyage. Selon M. Ajavon, ce voyage était une nécessité même si le Niger dispose d'une ambassade au Canada.

Ces élèves sont déjà par exemple dans des écoles de soccer et il faut connaître leur contexte, c'est pour cela que le Niger nous a demandé de venir et nous avons eu l'opportunité de rencontrer les différents ministères et le premier ministre du Niger , précise M. Ajavon qui souligne que ce voyage a coûté environ cinq mille dollars au CÉF .

Le volet international est un pilier essentiel de notre organisation et est partie intégrante de nos initiatives stratégiques co-construites avec la communauté suite à une vaste consultation, indique le CÉF dans un communiqué.

Promesse d'une transparence prochaine dans les voyages à l'étranger

Suite à son entrevue avec Radio-Canada, M. Ajavon affirme avoir reçu des appels de parents qui nous encouragent dans ce qu'on fait parce qu'ils comprennent ce qu'on fait .

Cependant, rassure-t-il, on a appris des leçons et lorsqu'on voudra aller à l'international, on fera le plaisir de communiquer .

À noter que le CÉF s’était aussi rendu au Burundi du 17 au 21 avril. Ces deux voyages en Afrique ont été approuvés au préalable par le conseil d'administration de l’organisme, rassure Ronald Ajavon.

Mais ces déplacements ont suscité de nombreuses réactions au sein de certains parents fransaskois.

Par exemple, dans un courriel récemment adressé à Radio-Canada, Dustin McNichols, un parent de Saskatoon, a fait part de sa frustration, se demandant pourquoi le CÉF dit qu’il n’y a pas de budget pour les réparations, mais organise des voyages internationaux .

L’organisme promet de continuer à travailler de près avec la communauté de Gravelbourg et toutes ses autres communautés afin d’assurer leur plein épanouissement […] et la vitalité de ses écoles .

« Ce qu'on vise a des retombées sur chaque école, par exemple les besoins d'infrastructure de l'école de Saskatoon, par exemple 100 élèves au niveau de l'international, c’est 1, 7 million de dollars, ça veut pas dire qu'on va juste dépenser ce montant juste dans Gravelbourg, les sommes qui resteront de cette enveloppe budgétaire serviront sans doute à appuyer d'autres écoles » — Une citation de Ronald Ajavon, directeur général du Conseil des écoles fransaskoises (CÉF)

Le CÉF ajoute avoir établi une vingtaine de contacts avec des ambassades et signé quelques ententes avec d'autres pays comme le Burkina Faso , la République démocratique du Congo et prochainement Madagascar.

Avec les informations de Perrine Pinel