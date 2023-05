Pendant 12 jours, l'équipe du Mécanisme indépendant d'experts de l' ONU chargés de promouvoir la justice et l'égalité raciales dans le contexte du maintien de l'ordre, créé après la mort en 2020 de l'Afro-Américain George Floyd, a rencontré victimes, représentants de la société civile et du système judiciaire, syndicats de policiers, responsables fédéraux ou locaux, à Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago, Minneapolis et New York.

« Aux États-Unis, les inégalités raciales remontent à la création du pays. Et il n'y aura pas de solution rapide. Cela nécessite une approche intégrée à tous les niveaux de pouvoir. » — Une citation de Tracie Keesee, membre du Mécanisme indépendant d'experts de l' ONU chargés de promouvoir la justice et l'égalité raciales dans le contexte du maintien de l'ordre

Cela mérite plus qu'un slogan et appelle à une réforme complète et forte du leadership à tous les niveaux , a-t-elle ajouté, soulignant que l'esclavage et la discrimination légale ont laissé un héritage bien ancré qui se fait sentir dans la vie de tous les jours des gens d'origine africaine .

Ainsi, encore aujourd'hui, la discrimination raciale imprègne les rencontres avec les forces de l'ordre, du premier contact à l'arrestation, à la détention, à la condamnation , a-t-elle précisé.

Le stress d'être noir en Amérique

Ces entretiens ont mis en lumière l'épuisement de la communauté noire, l'épuisement d'être noir [...] présent dans la vie quotidienne .

Les policiers noirs étaient d'accord avec la communauté concernant cet épuisement généralisé lié au stress d'être noir en Amérique , a souligné l'experte.

L'équipe, qui va préparer un rapport plus détaillé, a salué dans un communiqué les diverses initiatives prometteuses, y compris au niveau des États, prises par les autorités pour combattre les discriminations raciales touchant les populations d'origine africaine .

Mais les experts ont souligné leur sentiment d'urgence et leur responsabilité morale de faire écho à la douleur éprouvante des victimes et à leurs appels retentissants pour que les responsables rendent des comptes .

Ce mécanisme a été créé par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies en 2021, un an après le meurtre de George Floyd par un policier blanc, pour enquêter sur les accusations de violences policières motivées par le racisme dans le monde.