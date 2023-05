24 nouveaux élèves pourraient être admis à Madeleine-Bergeron en septembre

Pour financer l’ensemble des services offerts aux élèves qui fréquentent l’ EMB , le ministère de l’Éducation exige depuis quelques années que ceux-ci présentent à la fois une déficience motrice grave (code 36) et une déficience intellectuelle moyenne à sévère (code 24).

Sur les 106 élèves qui fréquentent l’école située dans le quartier Cap-Rouge, à Québec, seulement 19 répondent au critère de la double codification. Le CSSDD est malgré tout parvenu jusqu’ici à maintenir sensiblement le même niveau de services.

Écoles complexes

Il faut savoir que pour les écoles à mandat régional, le Ministère offre quand même un plancher de financement pour opérer des écoles aussi complexes. Ça veut dire qu’on a quand même les allocations suffisantes pour opérer et pour accueillir la majorité de ces élèves-là , explique en entrevue à Radio-Canada le directeur général du CSSDD , Christian Pleau.

L’École Madeleine-Bergeron dessert tout l'est du Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

Puisque le nombre d’élèves nouvellement admis chaque année correspond sensiblement au nombre d’élèves qui obtiennent leur diplôme, l’école n’avait pas à procéder à des embauches supplémentaires pour maintenir ses services. Elle pouvait même se permettre de continuer d’accueillir des élèves ne présentant qu’un handicap.

Demandes à la hausse

Or, le CSSDD a reçu cette année trois fois plus de nouvelles demandes d’admission par rapport aux années précédentes, soit 24 au lieu de 8 à10 demandes. Avec la règle des deux critères, l’établissement craignait de ne pas pouvoir les accueillir.

« Comme le nombre d’élèves est en hausse, c’est là où ce plancher d’allocation là n’est plus suffisant et pour pouvoir faire des demandes supplémentaires, bien là, ça devenait impossible considérant que les élèves ne se qualifiaient pas. » — Une citation de Christian Pleau, directeur général, Centre de services scolaire des Découvreurs

Des discussions entre le ministère de l’Éducation et le CSSDD ont permis de trouver une solution pour permettre à l’École Madeleine-Bergeron d’augmenter sa clientèle. S’ils le souhaitent, les centres de services scolaires qui y recommandent des élèves pourront conclure une entente de partenariat avec le CSSDD .

Le ministre Bernard Drainville a promis mardi qu'aucun élève actuel ou futur de l'École Madeleine-Bergeron ne serait abandonné. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

En échange de la prise en charge de l’enfant présentant des besoins particuliers, le centre de services scolaire fournira une partie du financement permettant de couvrir les frais supplémentaires encourus par l’école.

Je vous dirais que c’est une voie de passage qui va nous assurer, pour les prochaines années, de continuer à opérer et de continuer à offrir des services autant qu’on aura de l’espace, et lorsque le Ministère aura mis à jour son projet de réforme de financement, eh bien, peut-être qu’on sera ailleurs au niveau des balises et des conditions d’admission. À ce moment-là, bien, on verra , indique Christian Pleau.

Élèves hors norme

Il précise que les élèves qui répondent aux deux critères du Ministère seront admis sans condition. Le directeur général tient également à mentionner que l’admission des autres élèves, ceux dits hors normes , sera conditionnelle à ce que les centres de services scolaires les ayant recommandés acceptent de conclure une entente de partenariat.

Si les centres de services scolaires qui nous ont référé [les 24] élèves acceptent nos ententes, ça implique possiblement [la création de] trois groupes supplémentaires avec l’éducation spécialisée et les préposés aux élèves handicapés qu’on devra embaucher pour ces groupes-là, d’où les frais supplémentaires , explique M. Pleau.