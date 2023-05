Bleuetières à Tracadie : le gouvernement fait « la sourde oreille à l’opinion publique »

Denis Losier estime que le gouvernement va à contresens de l'opinion publique et des représentants de la région.

En début de semaine, vingt producteurs de bleuets sauvages ont appris qu'ils allaient avoir accès, chacun, à un peu moins d'une centaine d'acres sur l'ancien champ de tir.

La discussion a été animée entre René Chiasson, de Bleuets N.-B. et les protestataires Raynald Brideau et Serge Brideau, lundi soir, à Saint-Isidore. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le maire de Tracadie considère que la population de la Péninsule acadienne a assez fait savoir ce qu'elle veut voir ou non sur l'ancien champ, qui a servi à l'entraînement de l'aviation militaire.

Il ne faut pas oublier que ce qu'on a eu ici, ce sont des exercices militaires , rappelle-t-il. On s'est fait garrocher des bombes pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on mérite mieux et on mérite que les gens soient écoutés.

Pas de cohabitation

Denis Losier indique qu'il y a eu une certaine ouverture pour une cohabitation avec des producteurs de bleuets sauvages au cours des derniers mois. Mais il assure que ce n'est plus le cas.

L'ancien champ de tir de Tracadie est un lieu apprécié des amateurs de chasse, de pêche et de plein air. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Autour du camp militaire, il y a déjà au-delà de 20 000 acres consacrés à cette forme d'agriculture , précise-t-il.

« Il n'y a aucune acceptation sociale. Là, les gens s'opposent catégoriquement à avoir encore plus de production dans ce grand territoire-là. » — Une citation de Denis Losier, maire de Tracadie

Le gouvernement fait « la sourde oreille »

Il souligne qu'un projet de centre récréotouristique sur l'ancien champ de tir a reçu les appuis du Forum des maires et de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne.

Denis Losier, maire de Tracadie, à la manifestation à l'ancien champ de tir, le 5 février 2023. Photo : Radio-Canada

On ne parle pas ici de quelques opposants , dit-il. On parle quand même d'une masse populaire qui a signé de façon significative une pétition. Les représentants de la Péninsule acadienne appuient le projet récréotouristique.

« C'est quand même 48 000 personnes qui veulent avoir autre chose que ce que préconise le gouvernement. Comment peut-on être politicien et faire la sourde oreille à l'opinion publique? » — Une citation de Denis Losier, maire de Tracadie

Denis Losier n'a pas toujours été aussi clair sur sa position quand à l'avenir de l'ancien champ de tir. Il assure qu'il a bien pris le pouls de la population et qu'il a l'intention de faire valoir ses aspirations.