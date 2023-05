Catherine Blouin s’attaque à l’attraction et à la rétention des médecins en région

J’ai travaillé quatre ans dans le réseau de la santé. Je vous avoue qu’en m’impliquant en politique mon intérêt numéro un, c’était la santé , explique-t-elle enthousiaste.

Elle affirme se sentir privilégiée et prête à relever ce défi de taille.

La députée se prépare à porter la voix des régions. Elle veut sonder le terrain et réfléchir à comment on peut reproduire les succès éprouvés. Elle souhaite également rencontrer les médecins et les résidents.

Un nouveau rôle pour Catherine Blouin ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde Un nouveau rôle pour Catherine Blouin. Contenu audio de 12 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 12 minutes

Santé Québec

Elle siégera également à la commission parlementaire pour l’implantation du grand chantier de l’agence Santé Québec.

La priorité pour moi, c'est l'humain. On veut un système de santé plus humain, plus efficace. On veut aussi avoir le bon professionnel pour le bon mal, au bon moment. La députée affirme que ce chantier ouvre la porte à un décloisonnement professionnel dans le monde de la santé.

On veut redonner du pouvoir aux établissements, avoir des décisions qui soient prises sur le terrain , déclare-t-elle. Elle ajoute que la vision de ce grand chantier est la décentralisation et l’ajout de gestionnaires, pour rétablir l’équilibre qui avait été brisé lors de la fusion en 2015.

Catherine Blouin souligne qu’il y aura des annonces au cours de la semaine prochaine en lien avec la rétention des médecins en région.

À partir de l'entrevue réalisée par Bruno Lelièvre