L’opposition s'offusque du contrat accordé à Medavie par Fredericton sans appel d’offres

Le ministère des Finances et du Conseil du Trésor a accordé ce contrat à Croix Bleue Medavie le 25 avril pour gérer notamment les indemnités de maladie et les soins dentaires. L'entreprise détient ce contrat depuis 60 ans sans interruption.

En 2021, lors de la fin du dernier contrat, le gouvernement avait accordé une prolongation de deux ans jusqu’en 2023 pour se donner le temps de lancer son appel d'offres. Mais, voilà que le gouvernement du Nouveau-Brunswick accorde un nouveau contrat sans appel d'offres.

Le vérificateur général, Paul Martin, avait rédigé un rapport l'année passée sur le premier contrat accordé sans appel d'offre à Croix Bleue Medavie. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La première attribution sans appel d’offres avait mené à un rapport du vérificateur général publié en 2022. Paul Martin assure que le ministre des Finances Ernie Steeves lui a répété à maintes reprises qu'il y aurait appel d'offres avant le renouvellement.

Un « manque de respect »

C'est suffisant pour indigner l'opposition. On manque complètement de respect pour les comptes publics, pour les travaux du vérificateur général , s’insurge René Legacy, député libéral de Bathurst Ouest—Beresford.

À ses yeux, ne pas mener d'appel d'offres, c'est semer le doute sur les compétences de Croix Bleue Medavie.

René Legacy, député libéral de Bathurst Ouest-Beresford, croit qu'il faut changer la façon de faire à Alcool NB. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’est pour ça que le processus existe, l’appel d’offres est un appel à preuves. Si le processus, on ne passe jamais à travers, c’est très difficile de prouver qu’ils donnent les économies qui sont escomptées , explique René Legacy.

Le chef du Parti vert, David Coon, estime qu'une enquête doit être menée pour clarifier les liens entre la province et Croix Bleue Medavie. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

De son côté, le chef du Parti vert demande une enquête sur le travail de l'entreprise et s'explique mal ce nouveau contrat.

Incroyable, quelle exception justifie le nouveau contrat? [...] Je ne comprends pas. Il est temps d’avoir une enquête sur les relations entre le gouvernement et Medavie , insiste David Coon, le député vert de Fredericton Sud.

Des économies et une stabilité financière avancés par la province

Le gouvernement n'est pas toujours obligé de faire des appels d'offres, il existe certaines exceptions à l'obligation de mener un appel d'offres.

Mais, dans sa brève réponse écrite envoyée vendredi, un porte-parole du ministère des Finances et du Conseil du trésor n'évoque pas d'exception et se contente de dire qu'après un examen, il a été décidé de garder le fournisseur actuel pour économiser des frais administratifs et pour avoir une stabilité financière.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'a pas rendu disponible le ministre des Finances ou un autre porte-parole pour une entrevue vendredi.

D’après un reportage de Frederic Cammarano