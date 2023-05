La réforme Drainville suscite des réactions en Abitibi-Témiscamingue

Le projet de loi déposé par le ministre Bernard Drainville soulève des questions et des inquiétudes auprès de certains intervenants de la région. Avec cette réforme, le ministre de l’Éducation pourra nommer les dirigeants des centres de services scolaires et infirmer leurs décisions si elles ne respectent pas les orientations du gouvernement.

C’est cette centralisation que dénonçaient les élus scolaires quand leurs postes ont été abolis en 2020, et ce n’est pas fini selon l’ancien président de la Commission scolaire Rouyn-Noranda (CSRN), Daniel Camden.

Daniel Camden regrette la tendance à la centralisation de la réforme proposée par le ministre Bernard Drainville. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Je suis très déçu, mais en même temps, on s’y attendait. Nous, on l’a dénoncé lorsqu’ils ont voulu se départir des élus scolaires locaux, qu’il y aurait une centralisation vers Québec des décisions , rappelle-t-il.

« C’est juste la suite logique. La prochaine étape après ça, je vous l’annonce, ça va sûrement être les fusions de centres de services scolaires. Un peu comme en santé, il va y en avoir un pour la région, et les décisions seront de plus en plus prises par Québec, directement à Québec » — Une citation de Daniel Camden, ancien président de la Commission scolaire Rouyn-Noranda

Celui qui a été président de la CSRN pendant sept ans et vice-président pendant cinq ans déplore la perte d’une couleur locale, d’une agilité que possédaient les commissions scolaires.

Dans les dernières années, on faisait souvent des budgets déficitaires, parce qu’on maintenait des services qui n’étaient pas financés par Québec. Maintenant, le directeur général, si Québec lui demande d’arriver avec un budget équilibré, tout ce qu’il a à faire, c’est de couper des postes qui ne sont pas financés. Lorsqu’on réalisait que l’on avait besoin de plus d’éducateurs spécialisés dans certains secteurs, on ne se cassait pas la tête, on les ajoutait et on pouvait justifier nos décisions , raconte Daniel Camden.

Un recul pour les enseignants

L'idée de créer un Institut d’excellence en éducation n'emballe pas Yvan Dallaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Selon la réforme, le ministre de l’Éducation décidera aussi de la formation continue obligatoire des enseignants. Il s’agit d’un recul selon le Syndicat de l’enseignement de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue (SEJAT).

En 2019, lors du dépôt du projet de loi 40, le ministre Jean-François Roberge était venu inscrire en toutes lettres dans la loi qu'il venait reconnaître la grande expertise pédagogique des enseignants. Que ce soient eux et personne d’autres qui peuvent choisir leur formation continue. C’est pour ça qu’on parle d’un recul aujourd’hui , affirme le président Yvan Dallaire.

La réforme créera aussi l’Institut d’excellence en éducation, lequel pourra dicter des pratiques pédagogiques aux enseignants, ce que déplore le SEJAT . Yvan Dallaire craint l’adhésion à des modes, à des courants pédagogiques qui n’aident pas les élèves.

On est en période de pénurie. On dit depuis longtemps qu’il faut améliorer les conditions d’exercice si on veut attirer du monde et si on veut garder nos enseignantes et enseignants déjà en poste. On ne trouve pas que c’est le meilleur moyen à prendre de leur imposer des choses au niveau des formations et des courants pédagogiques, de porter atteinte à leur autonomie professionnelle , fait observer Yvan Dallaire.

Du bon et du moins bon

Du côté de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, on a plus de questions que de réponses jusqu’à maintenant. L’établissement qui forme les futurs enseignants s’intéresse surtout à l’Institut d’excellence en éducation, dont la composition n’est pas encore connue.

Le recteur Vincent Rousson avoue que toute la question de l’évaluation des programmes existants dans les universités et des nouveaux programmes en sciences de l’éducation le préoccupe.

La réforme soulève plusieurs questions selon le recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Vincent Rousson. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Ces pouvoirs seraient transférés du Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement à l’Institut, mais c’est encore nébuleux, parce que le ministre se réserve le droit de faire évaluer uniquement les programmes qu’il souhaite. Ça soulève des questions en lien avec les programmes, leur pertinence, leur qualité et les standards auxquels on s’était habitués au fil des dernières années , explique-t-il.

En revanche, il voit d’un bon œil qu’un institut indépendant puisse alimenter la réflexion et les discussions sur les bonnes pratiques en éducation.