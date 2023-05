La chorale de femmes Esprit de Choeur célèbre ses 10 ans en français

Le concert d’un peu plus d’une heure inclut le Requiem du compositeur classique français, Gabriel Fauré et des œuvres de Dan Forrest. Le tout sera accompagné au son du violoncelle et de l’orgue.

Selon l’une des choristes altos, Murielle Fontaine, l’église Knox United a un son exceptionnel. L’orgue considéré comme le meilleur de la ville va être utilisé pour le concert et cela donne un son superbe .

L’autre particularité de ce concert est qu’il est porté exclusivement par des femmes, ce qui permet d'interpréter de la musique composée uniquement pour des ensembles de femmes.

C'est un son unique comparé à d'autres chorales à but non lucratif qui ont les partitions, femmes et hommes ensemble. Cela offre une gamme exceptionnellement large. C'est un son qui peut être doux, mais aussi extrêmement puissant lorsque c'est nécessaire , précise Murielle Fontaine.

L’ensemble de femmes est composé de personnes âgées de 18 à 65 ans. Il est composé d’une francophone et de plusieurs francophiles dont plusieurs ont travaillé en tant que professeurs en école d’immersion.

Le cachet de cette chorale, c'est que la directrice artistique de la chorale, Valdine Anderson, a accès à de jeunes choristes, car elle est enseignante dans le programme musique à l'Université du Manitoba , explique Murielle Fontaine.

Elle encourage les jeunes artistes à participer, ce qui donne une richesse que plusieurs autres chorales ne sont pas capables d'offrir en termes de voix , ajoute la choriste.

La directrice artistique Valdine Anderson et plusieurs choristes sont de souche islandaise.

C’est d’ailleurs Valdine Anderson qui a créé cette chorale en 2011 dans le cadre d’un projet pour ses quatre filles qui participaient à un concours de musique.

Depuis ce temps, la chorale est restée féminine et valorise la diversité du répertoire.

Souvent, on fait de la musique latine, on fait de la musique espagnole, en hébreu, en japonais, en néerlandais, en norvégien, en français et même en islandais. Alors, on n'est pas axé sur une culture en particulier , dit Murielle Fontaine, qui apprécie l’aspect international du répertoire.

La chorale n’avait pas pu fêter ses 10 ans en 2021 et c’est donc un concert très attendu pour les choristes qui chanteront en français, en anglais et en latin.