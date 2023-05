L'homme plaide non coupable de 22 chefs d'accusation pour agressions sexuelles de patientes entre 2001 et 2017 à la Clinique médicale Seine et à l’Hôpital de Sainte-Anne.

Avertissement : ce texte comporte une description d’agression sexuelle qui pourrait être choquante pour certains lecteurs.

La patiente a expliqué très calmement s’être sentie violée par l’accusé lors de consultations entre 2011 et 2015.

Son identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Il a inséré un spéculum dans mon rectum sans que je le sache, sans mon consentement , a-t-elle déclaré.

Un spéculum est un instrument fait de métal ou de plastique transparent qui permet de maintenir ouvert un orifice.

L’événement se serait produit lors de trois visites médicales, alors qu’elle s'adressait à lui pour des problèmes d'hémorroïdes, un examen physique et un test Pap (frottis cervico-vaginal).

Chaque fois, elle affirme avoir été choquée et surprise par les gestes de l’ex-médecin. À l’époque, elle n'avait toutefois pas remis ses gestes en question.

Je me suis sentie violée, mais je ne l’ai pas remis en question. Je n’avais jamais eu de tels examens physiques avant , a témoigné la patiente.

Comme les trois autres plaignantes qui ont témoigné avant elle, elle affirme qu'elle était complètement nue lors des visites.

Selon elle, Arcel Bissonnette parlait très peu lors des interventions.

Je riais nerveusement [lors des consultations], car j’étais troublée et mal à l'aise en raison de son silence.

La plaignante affirme qu’il portait des gants, contrairement à l’expérience indiquée par une témoin précédente.

Elle a aussi remarqué, lors de sa troisième visite pour un test Pap, que l’ex-médecin avait une érection.

La défense soulève des contradictions

En contre-interrogatoire, la défense a suggéré qu’Arcel Bissonnette a plutôt procédé à une anuscopie avec un instrument spécialisé à cette fin.

Selon l'avocat de la défense Josh Weinstein, cet examen du rectum n’a eu lieu qu'une seule fois.

Il a également relevé des contradictions entre le témoignage de la patiente et ses déclarations à la police et à la Couronne.

Par exemple, la patiente a parfois changé l'ordre dans lequel ont eu lieu ses visites auprès de l’ex- médecin.

Une cinquième victime présumée et une médecin de famille experte seront appelées comme témoins la semaine prochaine.