Le soccer marché : un sport en pleine croissance

Un centre sportif de North Vancouver propose une ligue de soccer en formule marche. Également appelé soccer à pied, il s'agit d'une version non compétitive, sans contact et autoarbitrée du sport traditionnel.

La ligue de soccer marché du North Shore Girls Soccer Club (NSGSC) cible les personnes de plus de 55 ans qui souhaitent demeurer actives tout en faisant des rencontres.

Selon la directrice du club, Jana Madill, de nombreux grands-parents assistent aux matchs de leurs petits-enfants : Nous savions qu'ils aimaient regarder leurs petites-filles jouer au soccer. Et nous savions aussi que ce sport les passionnait.

Au fil des recherches, le soccer marché s’est avéré tout indiqué pour les aînés, comme l'explique Meghan Douglas, coordinatrice du marketing numérique et des événements du NSGSC . Nous avons tenté de trouver de nouvelles façons d'intégrer encore plus de membres de notre communauté, explique-t-elle. Nous avons pensé que le soccer à pied serait un excellent moyen.

Principales règles du soccer à pied : La course et le jogging sont interdits.

Le ballon ne peut dépasser la hauteur du genou.

Les participants jouent avec des buts de taille réduite

Aucun contact physique n'est autorisé, pas plus que le fait de bloquer et de pousser un joueur

Le soccer à pied gagne en popularité. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Des bénéfices physiques et sociaux

Linda Sullivan a rejoint la ligne de soccer marché après avoir été gardienne de but pendant plusieurs années dans une ligue de soccer régulier. Elle souhaite pratiquer un sport récréatif, tout en rencontrant de nouvelles personnes.

J'espère apprendre à connaître les gens sur le terrain, des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui veulent rester actifs, mais qui ne veulent pas nécessairement aller nager ou faire du jogging , indique-t-elle.

L’Association canadienne de soccer à pied indique que le sport a pour but de promouvoir la santé et la sécurité dans un cadre ludique et récréatif.

Pour sa part, James Stitchman n’a pas perdu son esprit compétitif. Entraîneur de football et de baseball pour les équipes de ses enfants pendant plusieurs années, il a enfreint à plusieurs reprises la règle de l’interdiction de courir.

Je pense que j'ai reçu environ 11 cartons jaunes ou avertissements pour avoir couru. Le prochain devait être un carton rouge , dit-il en riant à la fin du match amical.

James Stitchman a reçu quelques cartons jaunes pour avoir couru pendant un match de soccer marché. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Un sport en croissance

Nous avons été incroyablement surpris par [la demande] , explique Jana Madill, en parlant du nombre d'inscriptions à la ligue de North Vancouver.

Bilal Sami, membre de l’Association canadienne de soccer à pied, explique que le soccer marché est un sport en plein essor au Canada. L’organisation répertorie 14 programmes en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse.

Au niveau mondial, la Fédération internationale de soccer marché, fondée en 2018 et établie au Royaume-Uni, a pour mission de promouvoir le soccer marché dans le monde entier.

Elle organise par ailleurs la première Coupe du monde de soccer à pied en août 2023, à Derby, au Royaume-Uni. Parmi la vingtaine de pays participants, l’Australie, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Nigeria et le Rwanda seront de la partie.

Avec les informations de Laurence Watt