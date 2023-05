Une entente de principe trouvée entre les pêcheurs de crabe et les transformateurs

Le bras de fer entre les crabiers et les transformateurs, qui dure depuis près d’un mois, pourrait toucher à sa fin. Une entente de principe a été trouvée entre le syndicat FFAW qui représente les pêcheurs et l’association des producteurs de fruits de mer qui représente les transformateurs.

Les transformateurs ont accepté de payer au minimum 2,20 $ la livre pendant toute la durée de la saison. Même si le prix continue de s’effondrer, ils ont accepté de ne pas demander de réévaluation du prix à la commission indépendante qui les fixe.

Greg Pretty est président du FFAW-Unifor, le syndicat des pêcheurs et des travailleurs d'usine de transformation de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Il existe également un engagement fort [des transformateurs] d'acheter du crabe pour toute la saison , écrit le FFAW sur sa page Facebook.

Depuis l’ouverture de la pêche aux crabes des neiges, le 10 avril, les pêcheurs ont refusé de sortir en mer en raison d’un prix jugé trop bas.

Le prix du crabe des neiges a été établi à 2,20 $ la livre, en chute libre de 5 $ par rapport à l’année dernière. L’Union des pêcheurs réclamait 3,10 $ la livre pour que la pêche soit viable pour tous.

La pêche au crabe est la plus lucrative de la province et la plus importante de cette espèce en Atlantique.

L’entente de principe doit désormais être présentée aux membres de l’Union des pêcheurs avant de finaliser l’entente.

Selon le FFAW, des demandes de prolongation de la saison seront également adressées au MPO .

Avec des informations de Patrick Butler