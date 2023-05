Le projet pilote de semaine à 4 jours au CECCE est rejeté par la province

Le conseil scolaire en a fait l'annonce vendredi dans un courriel envoyé aux parents et tuteurs des élèves, dont Radio-Canada a obtenu copie.

Le CECCE entend toutefois poursuivre ses efforts avec le ministère de l'Éducation pour faire approuver le calendrier scolaire de quatre jours par semaine pour l'année scolaire 2024-2025.

L’administration demeure convaincue que ce projet novateur serait favorable au bien-être de plusieurs élèves et membres du personnel et à l’équilibre entre la vie personnelle et scolaire de plusieurs familles tout en poursuivant sa mission qui est d’offrir une éducation de qualité, en français , a indiqué le directeur de l’éducation au CECCE , Marc Bertrand, dans un message.

Selon le plan qui a été proposé, les élèves auraient débuté leur année scolaire une semaine plus tôt et terminé trois jours plus tard. Les journées auraient été également prolongées de 38 minutes.

Le ministère de l'Éducation de l'Ontario, dans une réponse écrite envoyée vendredi à Radio-Canada, a indiqué qu’il reste convaincu que le modèle actuel de semaine à cinq jours est le mieux adapté.

La position du ministère de l'Éducation est que les élèves devraient continuer à apprendre à l'école cinq jours par semaine en mettant l'accent sur l'amélioration de la lecture, de l'écriture et des mathématiques , écrit le ministère, qui dit souhaiter poursuivre le développement des ressources en santé mentale.

Un intérêt des parents, soutient le CECCE

En mars dernier, le conseil scolaire avait annoncé que deux de ses écoles avaient été ciblées pour prendre part à l’expérience de la semaine à quatre jours dès septembre. Il s’agit de l'École élémentaire catholique l'Étoile-de-l'Est à Orléans et l'École élémentaire catholique Saint-Rémi à Kanata.

Le conseil avait expliqué à l’époque que l’initiative était volontaire et avait invité les enfants et parents intéressés à se manifester avant le 10 avril.

Même si le projet ne verra pas le jour à l’automne, le conseil scolaire souligne que l’engouement des parents pour un calendrier scolaire à quatre jours par semaine est bien réel.