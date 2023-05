Le congrès de la CAQ sous le signe de la transition énergétique

La transition énergétique est le défi du siècle , peut-on lire dans le cahier des propositions qui seront à l'étude pour adoption par les membres du parti, les 13 et 14 mai à Sherbrooke.

Le document, préparé par la Commission politique de la CAQ , contient peu de surprises, mais il contraste tout de même avec celui présenté au congrès l’an dernier, dominé alors par les questions nationalistes et identitaires.

La toute première proposition dont les militants débattront : construire de nouveaux barrages. L’atteinte de nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES) passera sans aucun doute par l’ajout de nouvelles centrales hydroélectriques , est-il écrit.

Cette intention, déjà exprimée par François Legault, était connue. L’aile jeunesse du parti espère toutefois imposer de nouveaux sujets .

Une résolution, par exemple, suggère d’établir un tarif unique et abordable pour le transport collectif partout au Québec, dont pourraient profiter les jeunes, les étudiants et les aînés. C’est quelque chose qui nous tient pas mal à cœur , indique Victor Pelletier, président de la Commission de la relève de la CAQ , qui a soumis la proposition.

Un des grands problèmes quand on parle aux jeunes, à savoir pourquoi l’auto solo est encore populaire, c’est le coût , dit-il. On a vu, autant chez les jeunes que chez tous les militants du parti, qu’il y avait un intérêt pour parler des enjeux du transport collectif et de la lutte contre les changements climatiques.

Preuve de cet intérêt, d’autres résolutions suggèrent entre autres d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments du Québec, d’utiliser le plus possible du gaz produit de manière renouvelable à 100 % (notamment grâce à la biométhanisation des déchets alimentaires), ou encore d’obliger l’installation d’une borne de recharge électrique dans toute station d’essence de plus de six pompes.

Contrairement à 2022, les propositions des militants au congrès de la CAQ ne traiteront donc à peu près pas de langue française ou d’identité nationale.

Je trouve qu’on sort un peu des sentiers battus , confie Victor Pelletier.

D’autres propositions pour les jeunes

Signe de l’influence de la Commission de la relève, d’autres propositions concernant les jeunes se retrouvent à l’ordre du jour, dont celle d’offrir un montant de 1000 $ aux parents de chaque enfant qui naît au Québec, sous la forme d’un versement dans un régime enregistré d’épargne-études (REEE).

Une telle mesure encouragerait les parents à investir pour l’avenir de leurs enfants, et permettrait à la prochaine génération de Québécois de bénéficier d’un départ exceptionnel dans la vie adulte , lit-on dans le cahier du participant.

Les jeunes caquistes mettent également de l’avant des mesures pour les premiers acheteurs de maison.

Ils proposent que les parents puissent retirer un montant du régime enregistré d’épargne-retraite (REER), exempt d’impôt provincial, pour contribuer à une mise de fonds de leur enfant sur l’achat d’une première résidence principale .

Ils avancent également l’idée de permettre aux premiers acheteurs d’étaler le paiement du droit de mutation immobilière, communément appelé taxe de bienvenue , sur plusieurs années, moyennant une compensation du gouvernement du Québec aux municipalités.

La CAQ change de ton

En période préélectorale, François Legault avait fait de l’immigration l’un de ses principaux chevaux de bataille. Au dernier congrès, les militants avaient proposé au gouvernement du Québec de réitérer sa demande au fédéral de [lui] transférer l’ensemble des pouvoirs en immigration le plus rapidement possible .

Le Québec doit détenir tous les pouvoirs en matière de sélection des immigrants permanents et temporaires afin de préserver la vitalité du français et le poids démographique des francophones , avaient-ils indiqué.

Cette demande ne se retrouve plus dans le cahier de propositions. On réclame seulement à Ottawa le plein contrôle du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

Les délais occasionnés par la gestion fédérale de ce programme compliquent inutilement les choses pour les petites et moyennes entreprises (PME) québécoises , soutient-on.

Fin du monopole de la SAQ ?

Les militants caquistes de Saint-Jérôme profiteront également du congrès pour demander au gouvernement de mettre fin au monopole de la Société des alcools du Québec (SAQ), une idée évoquée par François Legault alors qu’il était dans l’opposition, mais abandonnée depuis 2018.

Les producteurs locaux dénoncent la marge bénéficiaire démesurée qui leur est imposée, même lorsque les services de la SAQ ne sont pas requis , lit-on dans la proposition.

Or, avant même l’ouverture du congrès, le ministre des Finances a fermé la porte à cette idée, lors de l’étude des crédits budgétaires consacrée à la société d’État, mercredi.

Nous n'avons pas l'intention de [nous] attaquer ou de modifier le monopole de la SAQ qui amène 1,4 milliard de dollars de dividendes , a expliqué Eric Girard. Ça paie des hôpitaux, des écoles, ça permet au gouvernement d'assumer ses missions de l'État.