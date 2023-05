La pénurie de constables spéciaux cause des retards dans les tribunaux du Québec

Au palais de justice de Montréal, par exemple, les audiences ont été retardées dans six salles mardi et dans cinq mercredi, selon le ministère de la Justice.

Il y a des salles d'audience qui sont fermées alors que tout le monde est prêt à procéder, y compris les témoins, les avocats de la défense, les procureurs de la Couronne, les juges, le personnel de la salle d'audience , a déclaré Eric Sutton, avocat de la défense pénale à Montréal.

Dans plusieurs cas, a-t-il dit, les audiences sont reportées en raison de la pénurie de constables.

Que ce soit pour les accusés qui subissent beaucoup de stress en attendant le début de la procédure, ou pour les témoins ou victimes présumées qui attendent d’être entendus, ces retards ne font que prolonger l’anxiété , a dit à CBC M. Sutton.

Selon lui, les retards prolongés pourraient même entraîner un rejet des dossiers.

Selon le site du gouvernement du Québec, les constables spéciaux affectés aux palais de justice et aux bâtiments gouvernementaux ont pour mission « de protéger la vie, de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir les crimes et les infractions aux lois en plus d’en rechercher les auteurs ».

Ils assurent « la protection de l'intégrité physique des personnes et des biens par des activités de prévention, de contrôle, de surveillance, d'escorte et de garde ».

Le gouvernement appelé à agir

Le syndicat qui les représente affirme que plus de 200 constables spéciaux ont quitté leur emploi depuis 2018, en raison notamment des salaires jugés insuffisants.

Selon la description de poste sur le site du gouvernement, le salaire annuel des constables se chiffrait à environ 60 000 $ en 2019.

Franck Perales, le président du Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec (SCSGQ), appelle le gouvernement de François Legault à prendre des mesures concrètes pour régler le problème.

Il faut absolument revoir tout ce qui concerne les conditions de travail et de salaire , a-t-il déclaré à CBC .

M. Perales a affirmé que les constables spéciaux dans les salles d'audience du Québec sont les agents de la paix les moins bien payés de la province.

Le syndicat négocie une nouvelle convention collective avec le gouvernement depuis environ trois ans, mais n'est pas encore parvenu à un accord.

Des activités entravées

Vendredi, le ministère de la Sécurité publique s’est fait écorcher par le Tribunal administratif du travail pour sa façon de gérer un autre litige avec les constables spéciaux et leur syndicat.

Ce litige entre les parties provient du fait que, pour suppléer à un manque d'effectif, le ministère de la Sécurité publique a demandé aux constables spéciaux d'assumer la prise en charge des personnes venant d'être condamnées par un juge jusqu'à leur transfert dans un établissement de détention. Auparavant, cette prise en charge était assurée par des agents des services correctionnels.

Le Tribunal a ainsi donné raison au SCSGQ, qui alléguait que le ministère, en tant qu'employeur, avait entravé ses activités.

Avec les informations de Sharon Yonan Renold, de CBC, et de La Presse canadienne