La situation empire à la DPJ, dénoncent ses employés deux ans après le rapport Laurent

Les conclusions d’un sondage réalisé auprès de plus de 750 intervenants en protection de la jeunesse de la région de la Capitale-Nationale sont particulièrement décourageantes, selon Nicole Cliche, présidente du SPTSSS -CSN.

85 % des répondants indiquent qu’il y a une détérioration de la situation ou que rien n’a changé , résume-t-elle. Régine Laurent voulait que [ses recommandations] aient un impact direct sur les services donnés à la population. Mais force est de constater, selon Mme Cliche, que les espoirs ont été déçus jusqu’à présent.

« C’est un triste anniversaire parce qu’après deux ans, concrètement, il n’y a pas d’amélioration. [...] M. Carmant dit qu’il est fier [de ce qui a été réalisé]. Nous, on a hâte qu'il enlève ses lunettes roses, qu'il regarde vraiment ce qui se passe sur le terrain. » — Une citation de Nicole Cliche, présidente du Syndicat des professionnels, techniciennes et techniciens de la santé et des services sociaux du CIUSSS de la Capitale-Nationale (SPTSSS-CSN)

Un constat que confirme Sébastien Pitre, responsable des dossiers jeunesse à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé, qui représente plus de 85 % des employés de la protection de la jeunesse au Québec. Il reste beaucoup de choses à faire. On ne voit pas encore de résultat. La situation empire sans cesse.

On est toujours dans l’urgence. On n’est pas en mesure d’offrir la qualité de travail qu’on voudrait , confie Cathy* (nom fictif), une travailleuse sociale qui oeuvre à la gestion des signalements faits à la DPJ et qui préfère ne pas être identifiée, par peur de représailles de son employeur.

Je pense que les dirigeants tentent du mieux qu’ils le peuvent de donner l’impression que ça va mieux, mais nous, on ne voit pas de différence ou d’amélioration dans notre travail au quotidien.

Des conditions de travail qui ne font qu’empirer

Le rapport de la commission Laurent recommandait de valoriser et de soutenir les intervenantes de la DPJ, de revoir leur charge de travail et de reconnaître leur pratique spécialisée. L’objectif? Mettre un frein aux départs d’employés expérimentés qui plongent le secteur dans un manque de personnel chronique. Le problème semble pourtant loin de se résorber, selon Cathy et les représentants syndicaux interrogés.

On est en pénurie de main-d'œuvre. L’exode du personnel se poursuit. Il y a une perte d’expertise et beaucoup de nouveaux employés à former. Donc, la charge de travail est toujours en augmentation , explique Geneviève, une employée en protection de la jeunesse qui travaille sur le terrain, avec les familles, pour faire l’évaluation des signalements et qui préfère elle aussi conserver l’anonymat.

Elle souligne par exemple qu’au CIUSSS de la Capitale-Nationale, plus de 300 dossiers attendent la vérification complémentaire terrain, c’est-à-dire qu’autant d’enfants attendent une visite qui servira à déterminer si le signalement dont ils ont fait l’objet sera retenu pour intervention future. Les familles et les enfants ne reçoivent pas les services qu’ils devraient recevoir , lance-t-elle.

Les dossiers sont attribués à une intervenante, oui, mais elle est dans l'impossibilité de s'en occuper parce que sa charge de travail est irréaliste , poursuit Nicole Cliche.

Geneviève, de son côté, déplore que rien n’ait été fait jusqu’à présent pour développer des standards de pratique qui permettraient par exemple de différencier les degrés de complexité des dossiers et donc de mieux distribuer les cas à traiter entre les intervenantes, comme cela avait été recommandé par la commissaire Régine Laurent.

Une mauvaise priorisation du ministre dénoncée

La phase un de la mise en œuvre des recommandations de la commission Laurent a notamment permis de réformer la Loi sur la protection de la jeunesse et de nommer une directrice nationale de la protection de la jeunesse. D’autres mesures ont renforcé les services de proximité, notamment en rehaussant l’intervention des CLSC auprès des jeunes en difficulté.

Certaines de ces actions ont eu des effets positifs, reconnaît Nicole Cliche, du SPTSSS -CSN, mais le transfert accru de responsabilités aux CLSC n’a pas été un bon choix, selon elle. Si on décharge la DPJ pour transférer des tâches à la première ligne sans ajouter de ressources, la mission première de la première ligne de faire de la prévention pour éviter des signalements ne peut pas être remplie.

Les priorités du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carmant, auraient dû être tout autres, selon les intervenants questionnés.

La première étape aurait dû être d’offrir de meilleures conditions de travail pour assurer la rétention et l’attractivité de nos métiers , indique Cathy, avant d’ajouter qu’elle croit qu’elle et ses collègues auraient dû être consultées avant de décider de l’ordre des mesures à prioriser.

Si on veut changer les choses, il faut de la main-d'œuvre. Avec suffisamment de personnel, on aura plus de temps pour faire notre travail. Ce n’est pas le cas maintenant!

« Oui, on est un gros bateau qui ne se retourne pas sur un dix sous. Mais ça fait quand même deux ans et il faudrait que quelque chose se passe! » — Une citation de Geneviève (nom fictif), agente de relations humaines qui œuvre à l’évaluation des signalements.

Le ministre Carmant satisfait

De son côté, le cabinet du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carmant, se dit satisfait des changements majeurs apportés au système de protection de la jeunesse et rappelle que la commissaire Laurent avait indiqué qu'il faudrait de 8 à 10 ans pour implanter une réforme de l'ampleur qu'elle souhaitait.

Il indique qu’au dernier décompte, plus des deux tiers des recommandations avaient été mises en place. La prochaine mise à jour complète est prévue en juin.

« Nous sommes satisfaits de l’avancement fait sur le plan de la mise en place des recommandations Laurent dans les deux dernières années, mais sommes conscients qu’il reste beaucoup de travail à faire. » — Une citation de Le cabinet du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carmant

Interrogé sur les récriminations des employés de la protection de la jeunesse, le cabinet du ministre répond que la reconnaissance du travail formidable et exigeant des intervenantes en protection de la jeunesse est également prioritaire pour notre gouvernement . Il ajoute qu’un premier geste a été posé en offrant une prime de 4 % à 7 % aux intervenantes et que du travail est fait pour améliorer leurs conditions de travail.

Le ministre Carmant a par ailleurs annoncé la semaine dernière l’enclenchement de la deuxième phase de la mise en œuvre des recommandations de la commission Laurent.

Elle consistera à déployer les chantiers de transformation des services offerts aux jeunes et à leurs familles. Parmi les chantiers prévus, on compte l’instauration du poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants, le développement d’un partenariat avec le réseau québécois des centres de pédiatrie sociale et le déploiement de normes et directives en protection de la jeunesse pour harmoniser les pratiques.

Par ailleurs, Martine Desjardins, qui préside le comité de suivi des recommandations de la commission Laurent créé l’an dernier, a assuré, il y a quelques jours, qu’elle maintiendrait la pression jusqu’à ce que toutes ces recommandations soient réalisées.