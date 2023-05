Une poursuite blâme la GRC pour la mort de Rodney Levi, en 2020 au Nouveau-Brunswick

Le constable Scott Hait, de la Gendarmerie royale du Canada, a tué Rodney Levi, un homme de 48 ans de la communauté mi’kmaw de Metepenagiag, de deux projectiles d’arme à feu dans la poitrine, le 12 juin 2020 à Sunny Corner, au Nouveau-Brunswick.

Shalisa Augustine, la fille de Rodney Levi, a déposé la poursuite au nom de 12 membres de la famille du défunt.

Elle allègue que la GRC avait une obligation de prendre des précautions pour que son intervention n’entraîne pas la mort. La famille accuse aussi le corps policier d’avoir failli à ses responsabilités d’apprendre à ses gendarmes la désescalade des conflits, l’usage approprié de la force, et les manières appropriées de répondre aux crises de santé mentale et d’interagir avec les personnes autochtones.

Rodney Levi apparaissait suicidaire

Rodney Levi a été abattu lors d’un dîner qui se déroulait à l’extérieur, à la résidence d’un pasteur, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Miramichi.

Selon les convives, M. Levi agissait de manière étrange et avait deux couteaux de cuisine dans la poche de son chandail à capuchon. Des personnes présentes s’inquiétaient pour lui et ont donc appelé la police.

Rodney Levi est mort le 12 juin 2020. Photo : Becky Levi

La situation était calme lorsque les gendarmes Scott Hait et Justin Napke se sont présentés sur les lieux. Le gendarme Hait a demandé à M. Levi de lui remettre les couteaux, mais ce dernier n’a pas voulu.

Dans son témoignage à l’enquête du coroner, le gendarme Hait a dit que Rodney Levi apparaissait suicidaire. Il lui a dit qu’il allait le mettre en état d’arrestation, en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Cette loi provinciale  (Nouvelle fenêtre) permet en effet à un agent de la paix , par exemple un membre de la GRC , de placer en détention d’une personne qui menace de se causer du tort .

Une marche à Elsipogtog, au Nouveau-Brunswick, le 19 juin 2020, une semaine après la mort de Rodney Levi. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

À trois reprises, le gendarme Justin Napke a utilisé son pistolet Taser, qui administre une décharge électrique, contre M. Levi. Ce dernier tenait néanmoins toujours les couteaux.

Selon des témoins, M. Levi aurait dit : Tu vas devoir me mettre une balle ( You will have to put a bullet in me ). Selon les affirmations des policiers, Rodney Levi aurait fait un pas en direction du gendarme Scott Hait, qui a alors fait feu sur M. Levi avec son arme de service. La victime se trouvait à environ 3 mètres du policier, qui avait le dos au mur.

Les défendants, le constable Hait et le constable Napke, ont échoué à suivre les politiques, les pratiques et les protocoles opérationnels, incluant ceux en lien avec le dégagement des lieux, leur positionnement, leur proximité avec M. Levi, et le principe primordial de la protection et de la préservation de la vie , lit-on dans la poursuite déposée en cour le 10 juin 2022.

Le gouvernement demande que la poursuite soit rejetée

C’est le procureur général du Canada qui défend la GRC dans ce dossier. Dans une déclaration déposée le 15 février dernier par la défense, le fédéral réfute les allégations.

Le gouvernement fédéral soutient que le policier Scott Hait était autorisé à agir comme il l’a fait, et déclare que le gendarme juge avoir utilisé la force nécessaire pour se protéger et protéger les autres de blessures corporelles graves ou de la mort .

Lors de l'enquête du coroner en 2021, un expert de l’emploi de la force par la police a affirmé dans son témoignage que les gendarmes Hait et Napke auraient dû rendre sécuritaire la scène de leur intervention, en évacuant la terrasse où les témoins étaient rassemblés, ce qui aurait eu pour effet de les mettre à l’abri du danger.

Le même expert a aussi déclaré que le policier Scott Hait était trop près de Rodney Levi pour pouvoir utiliser un autre instrument que son arme à feu.

Pas d’accusations

Le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec ( BEI ) a enquêté sur les circonstances de la mort de Rodney Levi et a conclu en janvier 2021 que le policier Scott Hait avait agi conformément à la loi en tuant un homme pour protéger les convives présents au dîner.

Conséquemment, les Services des poursuites publiques du Cabinet du procureur général ont décidé de ne pas déposer d’accusations criminelles contre les gendarmes Scott Hait et Justin Napke.

Deux personnes autochtones tuées par la police, deux poursuites

La mort tragique de Rodney Levi était survenue huit jours après que le policier Jeremy Son, de la Force policière d’Edmundston, eut tué par balle Chantel Moore, une femme de 26 ans originaire de la communauté de Tla-o-qui-aht en Colombie-Britannique, le 4 juin 2020 à Edmundston.

À gauche : Chantel Moore en 2017. À droite : le policier Jeremy Son en 2022. Photo : Chantel Moore / Facebook (photo de gauche) et Kevin Bissett / La Presse canadienne (photo de droite)

La police avait été appelée à un domicile en pleine nuit pour un contrôle de bien-être. Chantel Moore tenait un couteau à steak lorsque le policier, après lui avoir demandé en français de le lâcher, a fait feu à quatre reprises.

En juin 2021, les Services des poursuites publiques du Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick a décidé de ne déposer aucune accusation criminelle contre Jeremy Son.

La famille de Chantel Moore a déposé en 2022 une poursuite contre la Ville d’Edmundston et Jeremy Son, accusant la municipalité et le policier de négligence. La famille accuse aussi l’agent d’usage excessif de la force, et la Ville d’avoir fourni de pistolets Taser à tous ses policiers.